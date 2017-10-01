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販売終了

ヘッドフォン／マイク付き

SHL3065BK/00

4

| (5) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

クリアかつ深みのある低音

DJ 用に開発されたこのヘッドフォンは、パワフルなサウンドと低音を再現。回転可能な柔らかいクッション付きイヤーシェルのデザインで、いつでも完璧なサウンドを体感できます。

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DJ スタイルモニタリングヘッドフォン／マイク付き

クリアかつ深みのある低音

  • 32mm ドライバー／クローズドバック

  • オンイヤー

1.2 m のロングケーブルで場所を選ばず音楽を楽しめる

1.2 m のロングケーブルで場所を選ばず音楽を楽しめる

パワフルでダイナミックなサウンドを実現する 32mm スピーカードライバー

パワフルでダイナミックなサウンドを実現する 32mm スピーカードライバー

32mm 高性能ドライバーが細部までクリアで自然なサウンドを実現します。

調節可能なイヤーシェルとヘッドバンドで頭にぴったりとフィット

調節可能なイヤーシェルとヘッドバンドで頭にぴったりとフィット

技術仕様

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レビュー

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4.0

5 中

5

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

2
1

01/10/2017

日本

日本

軽量 万能

ホワイトを購入 側面はプラスチックにヘアライン処理が施されています とにかく軽く、つけ心地が良く長時間装着も可能 家のオーディオから、ゲームにも最適 音はやや高域寄りですが音のビビリやシャリ付きはありません 時間が経てば高域も優しくなっていくと思います

はい、この製品をお勧めします

これは SHL3065BK ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは SHL3065BK ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです

11/02/2017

日本

日本

値段に対して音に満足

イヤホンを紛失してしまい、安かったので急遽購入。 初フィリップスです。 密閉度はそれほど高くないけれども音漏れはなく、低音もそこそこで値段にしては、満足です。 頭の締め付けが少しきついかな。 そんなに大きい頭ではないですが、長くつけてると痛くなってきます。耳の向きとかもゆるくて調整できるのに大元の上の方がキツイからそこが残念。 でも、買ってよかったとは思います。

これは SHL3065WT ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです

これは SHL3065WT ヘッドフォン／マイク付き に対するレビューです

10/09/2018

Australia

Australia

really nice unit, does what it states

Never owned a humidifier, saw this was a air purifier, and, humidifier (combo), so it turned out great. The unit itself in the high setting is a little loud, but, tolerable (does have a low setting which is good if you want to sleep with it on). Had an issue with amount of dust in my small bedroom, this seemed to lower the dust build up drastically. Design is nice, really easy to operator, love how it doesn't have energy wasting LED's like other humidifiers on the market. Overall good product, has the upper hand since its an air purifier, and, humidifier. Thanks Phillips!

はい、この製品をお勧めします

これは Series 1000 HU4706/70 Air humidifier に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Series 1000 HU4706/70 Air humidifier に対するレビューです

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