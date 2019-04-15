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    キッズヘッドホン

    SHK2000PK/00

    お子様に最適

    音楽の世界に初めて触れるお子様に最適なこのヘッドホンは、クリアな低音と遊び心あふれるデザインで、お子様の成長に合わせてサイズが調整され、どのような状況にも耐える頑丈な構造を実現。最大音量が 85dB に制限されているため、安心してお楽しみいただけます。

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    キッズヘッドホン

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    お子様に最適

    お子様用に調整されたサイズ、最大音量を制限

    • 30mm ドライバー／クローズドバック
    • オンイヤー
    • ピンク＆パープル
    • 85dB までの音量制限
    人間工学に基づいた調整式ヘッドバンドで成長するお子様にフィット

    人間工学に基づいた調整式ヘッドバンドで成長するお子様にフィット

    シンプルで人間工学に基づいたヘッドバンドは柔軟な調整が可能です。あらゆるお子様の頭に快適にフィットし、お子様の成長にも対応します。

    32mm のネオジウムスピーカードライバーで、バランスのとれたピュアなサウンドを実現

    32mm のネオジウムスピーカードライバーで、バランスのとれたピュアなサウンドを実現

    ネオジウムは、強力な磁場を生成して、ボイスコイルの感度、低音レスポンスを向上させ、バランスのとれたピュアな音質を実現するのに最適な素材です。

    ネジを使用せず耐久性にも優れた設計で、思いっきり遊んでも安全

    ネジを使用せず耐久性にも優れた設計で、思いっきり遊んでも安全

    ネジを使用せず耐久性にも優れた設計なので、ヘッドホンの部品を簡単に取り外したり元の位置に戻したりできます。

    ソフトなイヤークッションがしっかりと快適にフィット

    ソフトなイヤークッションがしっかりと快適にフィット

    イヤーシェル全体に柔らかいフォームのクッションが付いており、非常に快適でしっかりとしたフィット感を提供します。

    抜群の快適性とフィット感を味わえる超軽量ヘッドバンド

    抜群の快適性とフィット感を味わえる超軽量ヘッドバンド

    スリムなヘッドバンドは超軽量で快適性に優れているので何時間でも装着できます。お子様はヘッドバンドを付けていることさえ忘れてしまうかもしれません。

    技術仕様

    • サウンド

      Frequency range
      12～22,000 Hz
      Speaker diameter
      32 mm
      Impedance
      32 Ω
      Maximum power input
      40 mW
      Sensitivity
      99 dB（1k Hz）
      Driver type
      ダイナミック

    • コネクティビティー

      ケーブル長
      1.2 m
      Connector
      3.5 mm

    • 外箱

      Length
      24  cm
      Number of consumer packagings
      3
      Width
      21.5  cm
      Gross weight
      0.71  kg
      Height
      26.2  cm
      GTIN
      1 69 23410 73063 7
      Nett weight
      0.3006  kg
      風袋重量
      0.4094  kg

    • 利便性

      音量制限（最大 85dB）

    • パッケージ寸法

      Height
      22.1  cm
      Packaging type
      ボックス
      Type of shelf placement
      吊り下げ
      Width
      19.8  cm
      Depth
      7.5  cm
      Number of products included
      1
      EAN
      69 23410 73063 0
      Gross weight
      0.154  kg
      Nett weight
      0.1002  kg
      風袋重量
      0.0538  kg

    • デザイン

      ピンクパープル
      装着スタイル
      ヘッドバンド
      Ear coupling material
      フォーム
      Ear fitting
      オンイヤー
      イヤーカップタイプ
      クローズドバック

    • 質量／寸法

      製品寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
      13 x 7 x 15.5 cm
      本体重量
      0.1002  kg
      ヘッドバンドアーク長
      320 - 360  mm

    • UPC

      UPC
      8 89446 00084 9

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