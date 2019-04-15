キッズヘッドホン
お子様に最適
音楽の世界に初めて触れるお子様に最適なこのヘッドホンは、クリアな低音と遊び心あふれるデザインで、お子様の成長に合わせてサイズが調整され、どのような状況にも耐える頑丈な構造を実現。最大音量が 85dB に制限されているため、安心してお楽しみいただけます。 さらに詳細をみる
この商品は販売を終了しました
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
お子様に最適
お子様用に調整されたサイズ、最大音量を制限
- 30mm ドライバー／クローズドバック
- オンイヤー
- ピンク＆パープル
- 85dB までの音量制限
人間工学に基づいた調整式ヘッドバンドで成長するお子様にフィット
シンプルで人間工学に基づいたヘッドバンドは柔軟な調整が可能です。あらゆるお子様の頭に快適にフィットし、お子様の成長にも対応します。
32mm のネオジウムスピーカードライバーで、バランスのとれたピュアなサウンドを実現
ネオジウムは、強力な磁場を生成して、ボイスコイルの感度、低音レスポンスを向上させ、バランスのとれたピュアな音質を実現するのに最適な素材です。
ネジを使用せず耐久性にも優れた設計で、思いっきり遊んでも安全
ネジを使用せず耐久性にも優れた設計なので、ヘッドホンの部品を簡単に取り外したり元の位置に戻したりできます。
ソフトなイヤークッションがしっかりと快適にフィット
イヤーシェル全体に柔らかいフォームのクッションが付いており、非常に快適でしっかりとしたフィット感を提供します。
抜群の快適性とフィット感を味わえる超軽量ヘッドバンド
スリムなヘッドバンドは超軽量で快適性に優れているので何時間でも装着できます。お子様はヘッドバンドを付けていることさえ忘れてしまうかもしれません。
技術仕様
-
サウンド
- Frequency range
-
12～22,000 Hz
- Speaker diameter
-
32 mm
- Impedance
-
32 Ω
- Maximum power input
-
40 mW
- Sensitivity
-
99 dB（1k Hz）
- Driver type
-
ダイナミック
-
コネクティビティー
- ケーブル長
-
1.2 m
- Connector
-
3.5 mm
-
外箱
- Length
-
24
cm
- Number of consumer packagings
-
3
- Width
-
21.5
cm
- Gross weight
-
0.71
kg
- Height
-
26.2
cm
- GTIN
-
1 69 23410 73063 7
- Nett weight
-
0.3006
kg
- 風袋重量
-
0.4094
kg
-
利便性
- 音量制限（最大 85dB）
-
有
-
パッケージ寸法
- Height
-
22.1
cm
- Packaging type
-
ボックス
- Type of shelf placement
-
吊り下げ
- Width
-
19.8
cm
- Depth
-
7.5
cm
- Number of products included
-
1
- EAN
-
69 23410 73063 0
- Gross weight
-
0.154
kg
- Nett weight
-
0.1002
kg
- 風袋重量
-
0.0538
kg
-
デザイン
- 色
-
ピンクパープル
- 装着スタイル
-
ヘッドバンド
- Ear coupling material
-
フォーム
- Ear fitting
-
オンイヤー
- イヤーカップタイプ
-
クローズドバック
-
質量／寸法
- 製品寸法（幅 x 奥行き x 高さ）
-
13 x 7 x 15.5 cm
- 本体重量
-
0.1002
kg
- ヘッドバンドアーク長
-
320 - 360
mm
-
UPC
- UPC
-
8 89446 00084 9
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。