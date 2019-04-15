お子様に最適

音楽の世界に初めて触れるお子様に最適なこのヘッドホンは、クリアな低音と遊び心あふれるデザインで、お子様の成長に合わせてサイズが調整され、どのような状況にも耐える頑丈な構造を実現。最大音量が 85dB に制限されているため、安心してお楽しみいただけます。