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販売終了

ヘッドフォン

SHE9760PK/98

5

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

指向性のある正確なサウンド

人間の耳を徹底的に研究した結果生まれた角度付きチューブヘッドフォン。すべての耳に自然で快適にフィットします。正確なサウンドを鼓膜にダイレクトに伝えることにより、歪みのないサウンドを実現します。

すべての特長を見る

角度付きチューブデザイン

指向性のある正確なサウンド

  • 8.6mm ドライバー／オープンバック

  • インイヤー

驚くべき快適さを実現する極めて柔らかいゴム製イヤーキャップ

ゴム製イヤーキャップの極めて柔らかいゴム素材は、手触りが非常によく、耳の形状に難なく適応します。これほど快適なインイヤー ヘッドフォンはありません。

ファスナー付きのハンディポーチで、ヘッドフォンとケーブルをきれいに収納

この豪華で小さなファスナー付きポーチは、見た目がよいだけでなく、使用していないヘッドフォンとケーブルをきれいに収納することもできます。

ターボバスのエアベントで、深みのある豊かな低音を再現

ターボバスのエアベントで、深みのある豊かな低音を再現

ターボバスのエアベントによる空気の流れで、深みのある豊かな低音を忠実に再現することができます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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レビュー

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のがこの製品を推奨

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23/02/2019

日本

日本

音ゲーに最適

タイトル通り、携帯リズムゲームに最適です。 無線では遅延が発生する為、やはり有線タイプが良いです。 その中でも、音のバランスがよく、心地よくリズムを取ることができます。 ゲーミングイヤホンと違って軽量で耳が疲れないのも良いポイントだと思います。

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9760PK ヘッドフォン に対するレビューです

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