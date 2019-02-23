販売終了
SHE9760PK/98
指向性のある正確なサウンド
人間の耳を徹底的に研究した結果生まれた角度付きチューブヘッドフォン。すべての耳に自然で快適にフィットします。正確なサウンドを鼓膜にダイレクトに伝えることにより、歪みのないサウンドを実現します。
8.6mm ドライバー／オープンバック
インイヤー
ゴム製イヤーキャップの極めて柔らかいゴム素材は、手触りが非常によく、耳の形状に難なく適応します。これほど快適なインイヤー ヘッドフォンはありません。
この豪華で小さなファスナー付きポーチは、見た目がよいだけでなく、使用していないヘッドフォンとケーブルをきれいに収納することもできます。
ターボバスのエアベントによる空気の流れで、深みのある豊かな低音を忠実に再現することができます。
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
na00
23/02/2019
日本
音ゲーに最適
タイトル通り、携帯リズムゲームに最適です。 無線では遅延が発生する為、やはり有線タイプが良いです。 その中でも、音のバランスがよく、心地よくリズムを取ることができます。 ゲーミングイヤホンと違って軽量で耳が疲れないのも良いポイントだと思います。
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9760PK ヘッドフォン に対するレビューです
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これは SHE9760PK ヘッドフォン に対するレビューです