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販売終了

ヘッドフォン

SHE9730WT/11

3

| (5) レビュー

ハイレゾサウンド

人間の耳を徹底的に研究した結果生まれた角度付きチューブヘッドフォン。すべての耳に自然で快適にフィットします。正確なサウンドを鼓膜にダイレクトに伝えることにより、歪みのないサウンドを実現します。

すべての特長を見る

角度付きアコースティックパイプデザイン

ハイレゾサウンド

  • 8.6mm ドライバー／クローズドバック

  • インイヤー

優れたノイズ遮断効果により、小さい音量で高音質を実現

もう騒音の多い場所で音量を上げる必要はありません。角度付きアコースティックパイプと、ぴったりフィットするイヤーピースにより、外部雑音が大幅に低減されるため、小さい音量で優れた音質を楽しむことができ、また電池も長持ちします。

角度付きアコースティックパイプで指向性のある正確なサウンドを実現

角度付きアコースティックパイプは、スピーカーから発せられた音波が高精度で鼓膜へと正確に届くように、人間の耳の穴の湾曲に従って設計されています。

ファスナー付きのハンディポーチで、ヘッドフォンとケーブルをきれいに収納

この豪華で小さなファスナー付きポーチは、見た目がよいだけでなく、使用していないヘッドフォンとケーブルをきれいに収納することもできます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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3.0

5 中

5

レビュー

06/03/2019

日本

日本

いい音

2個目の購入です。1個目は娘に使ってもらってます。 今回再度自分用を購入 クリアなサウンドがとても気に入ってます。 LIVE音源の楽曲はLIVE感が増して聞こえるためとても気に入ってます。

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9730BK ヘッドフォン に対するレビューです

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これは SHE9730BK ヘッドフォン に対するレビューです

15/06/2017

日本

日本

確認済みの購入者

音には満足

クリアーな高音 強調しすぎない低音 私には最適なバランスです コストパフォーマンスに優れ 満足しています ただ 価格なりのチープ感があります

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9730BK ヘッドフォン に対するレビューです

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20/01/2018

日本

日本

音質◎デザイン○仕様△

音質は値段的に申し分ないパフォーマンスだと。 デザインもシンプルで良い。ただ色バリはない。 一番に残念なのがY型でないこと。 だからイヤフォンの接続部分が断線しやすく半年持ちませんでした。。。。。 あとコードが細身なので絡まりやすいです。

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これは SHE9730WT ヘッドフォン に対するレビューです

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