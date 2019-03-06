販売終了
SHE9730BK/11
8.6mm ドライバー／クローズドバック
インイヤー
ゴム製イヤーキャップの極めて柔らかいゴム素材は、手触りが非常によく、耳の形状に難なく適応します。これほど快適なインイヤー ヘッドフォンはありません。
角度付きアコースティックパイプは、スピーカーから発せられた音波が高精度で鼓膜へと正確に届くように、人間の耳の穴の湾曲に従って設計されています。
イヤーキャップは、手触りが非常によく、耳に簡単にフィットする、極めて柔らかいシリコン素材で作られています。耳から取り外したくないほど、快適な感触が得られます。
3.0
5 中
5
レビュー
purplestones1
06/03/2019
日本
いい音
2個目の購入です。1個目は娘に使ってもらってます。 今回再度自分用を購入 クリアなサウンドがとても気に入ってます。 LIVE音源の楽曲はLIVE感が増して聞こえるためとても気に入ってます。
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9730BK ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9730BK ヘッドフォン に対するレビューです
QF103
15/06/2017
日本
確認済みの購入者
音には満足
クリアーな高音 強調しすぎない低音 私には最適なバランスです コストパフォーマンスに優れ 満足しています ただ 価格なりのチープ感があります
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9730BK ヘッドフォン に対するレビューです
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そらまめ
20/01/2018
日本
音質◎デザイン○仕様△
音質は値段的に申し分ないパフォーマンスだと。 デザインもシンプルで良い。ただ色バリはない。 一番に残念なのがY型でないこと。 だからイヤフォンの接続部分が断線しやすく半年持ちませんでした。。。。。 あとコードが細身なので絡まりやすいです。
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9730WT ヘッドフォン に対するレビューです
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