販売終了
SHE9720WT/11
高精度サウンド
人間の耳を徹底的に研究した結果生まれた角度付きチューブヘッドフォン。すべての耳に自然で快適にフィットします。正確なサウンドを鼓膜にダイレクトに伝えることにより、歪みのないサウンドを実現します。
8.6mm ドライバー／クローズドバック
インイヤー
ターボバスのエアベントによる空気の流れで、深みのある豊かな低音を忠実に再現することができます。
音響調整されたスピーカードライバーは、どのような録音のサウンドでも、可能な限り広い周波数帯域にわたって再現できるように、ていねいに設計されています。このため、再生するあらゆる部分で、深みのある、豊かで、クリアなトレブルをお楽しみいただけます。
もう騒音の多い場所で音量を上げる必要はありません。角度付きアコースティックパイプと、ぴったりフィットするイヤーピースにより、外部雑音が大幅に低減されるため、小さい音量で優れた音質を楽しむことができ、また電池も長持ちします。
3.0
5 中
3
レビュー
akiaki
03/01/2017
日本
音はとても良いです
臨場感がありとても気に入っています。 しかし、丁度１年保証が切れた時にシェル部分が２つに外れてがっかりしています。何とかなりませんかね・・・。 音は気に入っているのですが残念です。
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9720BK ヘッドフォン に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9720BK ヘッドフォン に対するレビューです
panag
31/07/2016
日本
音が良い
以前使っていた国産の価格が５倍もするイヤーフォンが壊れたので、価格が余りにも低額だったので心配しつつも買いい換えました。 音を聴いてびっくり、後で調べたら音のマイスターなる方が何人もいて日々研究しているとのこと。 アナログ携帯電話時代に外国製携帯電話を使ったときに明瞭さに驚いたが、そのときと同じ印象。
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9720WT ヘッドフォン に対するレビューです
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ボセ1234
03/04/2018
日本
おすすめはしません
安めでいいのを探していて、このシリーズを勧めてるサイトをよくみかけたので、購入したのですがやっぱり合いませんでした。 初めは慣れないから音の聴こえ方に違いがあってもしょうがないと思っていたのですが、線に触れるとノイズが伝わってくるのが何とも我慢できませんでした。 この値段でこれはないです。
これは SHE9720BK ヘッドフォン に対するレビューです
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