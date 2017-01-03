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販売終了

ヘッドフォン

SHE9720BL/11

3

| (3) レビュー

高精度サウンド

人間の耳を徹底的に研究した結果生まれた角度付きチューブヘッドフォン。すべての耳に自然で快適にフィットします。正確なサウンドを鼓膜にダイレクトに伝えることにより、歪みのないサウンドを実現します。

すべての特長を見る

角度付きアコースティックパイプデザイン

高精度サウンド

  • 8.6mm ドライバー／クローズドバック

  • インイヤー

耳内部の構造に基づいたデザインで、快適にぴったりとフィット

角度付きアコースティックパイプは、人間の耳の穴の構造に従って、人間工学に基づき設計されています。ぴったりと快適に耳にフィットし、装着しているのを忘れるくらい自然な着け心地です。

正確に調整されたスピーカーにより、広い周波数帯域でサウンドを再現

音響調整されたスピーカードライバーは、どのような録音のサウンドでも、可能な限り広い周波数帯域にわたって再現できるように、ていねいに設計されています。このため、再生するあらゆる部分で、深みのある、豊かで、クリアなトレブルをお楽しみいただけます。

ターボバスのエアベントで、深みのある豊かな低音を再現

ターボバスのエアベントで、深みのある豊かな低音を再現

ターボバスのエアベントによる空気の流れで、深みのある豊かな低音を忠実に再現することができます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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3.0

5 中

3

レビュー

5
3
2

03/01/2017

日本

日本

音はとても良いです

臨場感がありとても気に入っています。 しかし、丁度１年保証が切れた時にシェル部分が２つに外れてがっかりしています。何とかなりませんかね・・・。 音は気に入っているのですが残念です。

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9720BK ヘッドフォン に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9720BK ヘッドフォン に対するレビューです

31/07/2016

日本

日本

音が良い

以前使っていた国産の価格が５倍もするイヤーフォンが壊れたので、価格が余りにも低額だったので心配しつつも買いい換えました。 音を聴いてびっくり、後で調べたら音のマイスターなる方が何人もいて日々研究しているとのこと。 アナログ携帯電話時代に外国製携帯電話を使ったときに明瞭さに驚いたが、そのときと同じ印象。

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9720WT ヘッドフォン に対するレビューです

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03/04/2018

日本

日本

おすすめはしません

安めでいいのを探していて、このシリーズを勧めてるサイトをよくみかけたので、購入したのですがやっぱり合いませんでした。 初めは慣れないから音の聴こえ方に違いがあってもしょうがないと思っていたのですが、線に触れるとノイズが伝わってくるのが何とも我慢できませんでした。 この値段でこれはないです。

これは SHE9720BK ヘッドフォン に対するレビューです

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