販売終了
SHE9700BT/11
伝説のイヤホンが再び
伝説の「97 シリーズ」が、高精度サウンドを実現するインイヤーヘッドホンとして新しくなりました。
AAC をサポート
22 時間の再生時間
マイク／コントロール
非常に柔らかなラバー製イヤーチップは心地よい手触りで、耳にすっとなじみます。さらに、5サイズをご用意。これまでにない快適さを実現したインイヤーヘッドフォンです。
アングルアコースティックパイプは、人間の外耳道の湾曲に合わせて設計されており、スピーカーからの音波を最高の鮮明度で鼓膜へ正確に導きます。
ターボバスエアベントが空気の流れを生み出し、最も深く豊かな低音を忠実に再現します。
アワード
5.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
toromazu
01/10/2024
日本
最高です。
有線イヤポンの時代から、色々なメーカーを試しましましたが、長時間の再生や音質のバランスが、とても良いと感じました。
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9700BT Bluetooth インイヤーヘッドホン に対するレビューです
使用日 2022-10-01
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9700BT Bluetooth インイヤーヘッドホン に対するレビューです
使用日 2022-10-01
Svst
13/02/2024
Singapore
確認済みの購入者
Audio and Battery
Good audio quality in Bluetooth link and long battery capacity also nice Bluetooth identification name for pairing. Note : Current Bluetooth colour is black, request for red,green and light blue colour in next product release.
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9700BT Bluetooth In-ear headphones に対するレビューです
使用日 2023-01-12
はい、この製品をお勧めします
これは SHE9700BT Bluetooth In-ear headphones に対するレビューです
使用日 2023-01-12