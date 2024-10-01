製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

  • 主に使用される写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • アクセサリ付き製品写真
  • プライマリ画像
  • 主に使用される写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • アクセサリ付き製品写真
  • プライマリ画像

販売終了

Bluetooth インイヤーヘッドホン

SHE9700BT/11

5

| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

1 受賞

伝説のイヤホンが再び

伝説の「97 シリーズ」が、高精度サウンドを実現するインイヤーヘッドホンとして新しくなりました。

すべての特長を見る

伝説のイヤホンが再び

  • AAC をサポート

  • 22 時間の再生時間

  • マイク／コントロール

ぴったりフィットし、一日中快適に使える5サイズのイヤーチップ

非常に柔らかなラバー製イヤーチップは心地よい手触りで、耳にすっとなじみます。さらに、5サイズをご用意。これまでにない快適さを実現したインイヤーヘッドフォンです。

アングルアコースティックパイプが指向性に優れた正確なサウンドを伝達

アングルアコースティックパイプは、人間の外耳道の湾曲に合わせて設計されており、スピーカーからの音波を最高の鮮明度で鼓膜へ正確に導きます。

最も深く豊かな低音を実現するターボバスエアベント

ターボバスエアベントが空気の流れを生み出し、最も深く豊かな低音を忠実に再現します。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

アワード

  • TPV_AWARD-3620552 の画像

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

5.0

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

4
3
2
1

01/10/2024

日本

日本

最高です。

有線イヤポンの時代から、色々なメーカーを試しましましたが、長時間の再生や音質のバランスが、とても良いと感じました。

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9700BT Bluetooth インイヤーヘッドホン に対するレビューです

使用日 2022-10-01

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9700BT Bluetooth インイヤーヘッドホン に対するレビューです

使用日 2022-10-01

13/02/2024

Singapore

Singapore

確認済みの購入者

Audio and Battery

Good audio quality in Bluetooth link and long battery capacity also nice Bluetooth identification name for pairing. Note : Current Bluetooth colour is black, request for red,green and light blue colour in next product release.

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9700BT Bluetooth In-ear headphones に対するレビューです

使用日 2023-01-12

はい、この製品をお勧めします

これは SHE9700BT Bluetooth In-ear headphones に対するレビューです

使用日 2023-01-12

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内