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販売終了

Bluetooth ヘッドセット

SHB3185BK/00

4

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

ワイヤレス ダイナミックで力強い低音

Bluetooth 対応フィリップス SHB3185 ワイヤレスヘッドフォンは、ワンタップ NFC ペアリング機能を搭載。DJ 用ヘッドフォンにインスパイアされ、アーティスト向けにデザインされたこのヘッドフォンは、折りたたみ可能で携帯性にも優れ、音楽も通話も長時間快適に楽しめます。

すべての特長を見る

ワイヤレス ダイナミックで力強い低音

  • 32mm ドライバー／クローズドバック

  • オンイヤー

  • 通気性の高いイヤークッション

長時間使用も快適な、柔らかく通気性に優れたイヤークッション

長時間使用も快適な、柔らかく通気性に優れたイヤークッション

長時間使用にも快適な、柔らかく通気性に優れたイヤークッション

32mm 高密度ドライバーにより、ダイナミックで力強い低音を実現

32mm 高密度ドライバーにより、ダイナミックで力強い低音を実現

32mm 高性能ドライバーにより、ダイナミックで力強い低音を実現

ワンタップの NFC 接続で簡単にペアリング

ワンタップの NFC 接続で簡単にペアリング

簡単な NFC ペアリングにより、インイヤー Bluetooth ヘッドフォンを Bluetooth 対応デバイスにワンタッチで接続できます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
3
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1

21/05/2017

日本

日本

確認済みの購入者

シンプルだけど存在感あり

Bluetoothのヘッドフォンを探していて、たどりつきました。 見た感じや折りたたみ具合、音質など、かなり気に入っています。 若干、サイズ調節のスライド部分が緩い気もしますが、その他は問題なしです。 今後、メンテナンスなどしてもらえたら最高なんですが..

はい、この製品をお勧めします

これは SHB3185BK Bluetooth ヘッドセット に対するレビューです

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