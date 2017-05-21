販売終了
SHB3185BK/00
ワイヤレス ダイナミックで力強い低音
Bluetooth 対応フィリップス SHB3185 ワイヤレスヘッドフォンは、ワンタップ NFC ペアリング機能を搭載。DJ 用ヘッドフォンにインスパイアされ、アーティスト向けにデザインされたこのヘッドフォンは、折りたたみ可能で携帯性にも優れ、音楽も通話も長時間快適に楽しめます。
32mm ドライバー／クローズドバック
オンイヤー
通気性の高いイヤークッション
長時間使用にも快適な、柔らかく通気性に優れたイヤークッション
32mm 高性能ドライバーにより、ダイナミックで力強い低音を実現
簡単な NFC ペアリングにより、インイヤー Bluetooth ヘッドフォンを Bluetooth 対応デバイスにワンタッチで接続できます。
4.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
achi
21/05/2017
日本
確認済みの購入者
シンプルだけど存在感あり
Bluetoothのヘッドフォンを探していて、たどりつきました。 見た感じや折りたたみ具合、音質など、かなり気に入っています。 若干、サイズ調節のスライド部分が緩い気もしますが、その他は問題なしです。 今後、メンテナンスなどしてもらえたら最高なんですが..
はい、この製品をお勧めします
これは SHB3185BK Bluetooth ヘッドセット に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは SHB3185BK Bluetooth ヘッドセット に対するレビューです
実際の値は異なる場合があります