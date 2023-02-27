販売終了
SHB1700/11
2 マイクノイズキャンセレーションでクリアな通話
音声アラートと音声コマンドで通話と音楽を楽しみましょう。複数のデバイスに対応しています
インイヤー
ブラック
3.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
ぷーたろー
27/02/2023
日本
イヤーフックが良い
イヤーフックが伸び縮みするので耳にフィットしやすい。 防水ではないので、汗が心配です。 音質は良いときもあるし、悪いときもある。
気に入った点
イヤーフックが良い
気に入らない点
汗が心配
はい、この製品をお勧めします
これは SHB1700 Bluetooth ヘッドセット に対するレビューです
使用日 2023-01-27
はい、この製品をお勧めします
これは SHB1700 Bluetooth ヘッドセット に対するレビューです
使用日 2023-01-27
HAL9000Gen2
01/03/2022
日本
確認済みの購入者
小さく軽い
小さく軽いがイヤーパッドの形状に工夫が欲しい。機能としては防滴であって欲しい。より機能が充実したハイエンドモデルが欲しい。
気に入った点
サイズが小さく軽い
気に入らない点
日本語音声アラート未対応、非防滴
これは SHB1700 Bluetooth ヘッドセット に対するレビューです
使用日 2022-02-01
これは SHB1700 Bluetooth ヘッドセット に対するレビューです
使用日 2022-02-01