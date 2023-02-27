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Bluetooth ヘッドセット

SHB1700/11

3

| (2) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

2 マイクノイズキャンセレーションでクリアな通話

音声アラートと音声コマンドで通話と音楽を楽しみましょう。複数のデバイスに対応しています

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2 マイクノイズキャンセレーションでクリアな通話

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3.0

5 中

2

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
4
2
1

27/02/2023

日本

日本

イヤーフックが良い

イヤーフックが伸び縮みするので耳にフィットしやすい。 防水ではないので、汗が心配です。 音質は良いときもあるし、悪いときもある。

気に入った点

イヤーフックが良い

気に入らない点

汗が心配

はい、この製品をお勧めします

これは SHB1700 Bluetooth ヘッドセット に対するレビューです

使用日 2023-01-27

はい、この製品をお勧めします

これは SHB1700 Bluetooth ヘッドセット に対するレビューです

使用日 2023-01-27

01/03/2022

日本

日本

確認済みの購入者

小さく軽い

小さく軽いがイヤーパッドの形状に工夫が欲しい。機能としては防滴であって欲しい。より機能が充実したハイエンドモデルが欲しい。

気に入った点

サイズが小さく軽い

気に入らない点

日本語音声アラート未対応、非防滴

これは SHB1700 Bluetooth ヘッドセット に対するレビューです

使用日 2022-02-01

これは SHB1700 Bluetooth ヘッドセット に対するレビューです

使用日 2022-02-01

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