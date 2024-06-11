販売終了
SCN355/INT
コンパクトなスペースで大画面を満喫！
壁からわずか数センチの距離に設置できるトリプルレーザー超短焦点プロジェクター Screeneo UL5 Smart は、最大 120 インチ* の HDR10 および REC2020 の色精度を備えたフル HD 画像を提供します。アプリはプリロード済み。デュアルバンド Wi-Fi および Bluetooth 接続。
超短焦点 100" スクリーン
フル HD 108％ REC2020
LuminOS システム、内蔵アプリ
超コンパクト
Screeneo UL5 Smart の多彩な接続性を活用しましょう。HDMI 2.1、USB A、USB-C ポートで、ゲームコンソール、Apple TV、衛星受信機などのデバイスを、USB A 電源ポートで Amazon Fire TV Stick を、簡単に接続できます。さらに、USB-C ポートはプロジェクターに電源を供給し、ノート PC やスマートフォン、タブレットを簡単に接続できます。Screeneo UL5 Smart は、あらゆる接続を可能にして、シームレスなエンターテインメントを実現します。
Android ベースの高度なシステム、LuminOS を搭載した Screeneo UL5 Smart で、無限のエンターテインメントの世界に飛び込みましょう。このデバイスには、Netflix、Amazon Prime、YouTube、Disney+ など、人気のアプリがプリロードされているため、パッケージから出してすぐに楽しめます。高い操作性と利便性を備えた Screeneo UL5 Smart なら、指先だけでマルチメディアの世界を体験できます。
Screeneo UL5 Smart に内蔵された 2x3 W スピーカーで視聴体験を向上させましょう。バランスの取れたオーディオ出力と、映像を補完して充実したエンターテイメント体験を提供します。外付け Bluetooth スピーカーを Screeneo UL5 Smart に接続するだけで、さらに大音量で楽しむこともできます。
レビュー
色の明るさ（カラー光出力）と白の明るさ（白色光出力）は、プロジェクターの設定によって異なります。カラー光出力は IDMS 15.4 に従って測定され、白色光出力は ISO 21118 に従って測定されます。
HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
アプリ：インターネット接続が必要です。データおよびサブスクリプション料金が適用される場合があります。アプリと UI は予告なく変更される場合があります。ご使用前に利用規約とプライバシーポリシーに同意する必要があります。一部のサービスは、登録およびサブスクリプション後に視聴できます。