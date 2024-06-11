アプリ内蔵 LuminOS システム

Android ベースの高度なシステム、LuminOS を搭載した Screeneo UL5 Smart で、無限のエンターテインメントの世界に飛び込みましょう。このデバイスには、Netflix、Amazon Prime、YouTube、Disney+ など、人気のアプリがプリロードされているため、パッケージから出してすぐに楽しめます。高い操作性と利便性を備えた Screeneo UL5 Smart なら、指先だけでマルチメディアの世界を体験できます。