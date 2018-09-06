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販売終了

VisaPure Advancedビザピュア　アドバンス

SC5320/10

4.5

| (55) レビュー | 96% のがこの製品を推奨

１台でトータルケア。ハリと透明感のある素肌へ。

ヘッドを取り替えることで、洗顔による毛穴ケアはもちろん、フェイスラインの引き締めケアを一台で実現。

すべての特長を見る

おうちでフェイシャルエステを始めましょう

１台でトータルケア。ハリと透明感のある素肌へ。

  • ヘッド自動認識機能

  • 洗顔、フェイシャルエステ

  • 洗顔ブラシ、タッピングヘッド

  • 2 段階のスピード設定

温水と石鹸で簡単にお手入れできるヘッド

ヘッドのお手入れは簡単です。ぬるま湯と石鹸で洗ってください。

インテリジェントヘッド認識を使用してカスタマイズされたダブルアクションテクノロジー

インテリジェントヘッド認識を使用してカスタマイズされたダブルアクションテクノロジー

ビザピュア アドバンスは、カスタマイズされたダブルアクションテクノロジーを採用しています。付属のヘッドはいずれも特定のレベルで回転および振動します。ハンドルと新しいアタッチメントには革新的な NFC タグが付いており、先進的なインテリジェントヘッド認識を可能にするため、ハンドルにヘッドを装着するだけで、どのヘッドが装着されたかが自動認識されます。これにより、カスタマイズされたダブルアクションテクノロジーの専用プログラムを利用して、それぞれのスキンケアの利点をお楽しみいただけます。

お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

お気に入りのスキンケア製品が浸透しやすい肌に

回転と音波振動を組み合わせた3Dの動きで、手では落としにくい汚れを毛穴の奥から浮き立たせて除去し、肌に透明感をもたらします。

技術仕様

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レビュー

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4.5

5 中

55

レビュー

96%

のがこの製品を推奨

2

06/09/2018

日本

日本

日課になりました。

私は面倒くさがりなので、買っても使わないんじゃ無いかとか、散々悩んだ挙句、こちらの商品の口コミをほぼ見尽くして、さほど悪い事を書いてる人がいないので購入致しました。 結果、今は手放せません！！ 見た目の美しさと、シンプルな使い方、それでもってマッサージ機能が付いていて本当に買ってよかったです。 丸洗い出来るので面倒くさがりな私でもこちらを使うのが日課になりました、むしろ楽しみになってます！笑 ただ、替えブラシがもう少しお手頃価格だと良かったなぁーとは思います。 ちなみに、友達に勧めて、友達も購入しました。

はい、この製品をお勧めします

これは VisaPure Advanced SC5363/10 ホームフェイシャル製品 に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは VisaPure Advanced SC5363/10 ホームフェイシャル製品 に対するレビューです

07/03/2018

日本

日本

確認済みの購入者

使いやすい

手にフィットし、持ちやすいと思います。 柔らかいタッチで洗顔できます。洗顔後はツルツルです。 ずっと使い続けます。

はい、この製品をお勧めします

これは VisaPure Advanced SC5320/10 ビザピュア　アドバンス に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは VisaPure Advanced SC5320/10 ビザピュア　アドバンス に対するレビューです

29/01/2018

日本

日本

確認済みの購入者

一度使うと手放せません♪

[Employee of philipsglobal] 化粧落しをしっかりした後の洗顔でも、泡にファンデーションの色がついているのをみると手洗いでは落としきれない汚れがあるのだと実感します。 特に鼻の角質汚れが気になっているのですが、ビザピュアで洗顔した後はツルツルで、これまでやってきた鼻のケアが不要になりました。

はい、この製品をお勧めします

これは VisaPure Advanced SC5363/10 ホームフェイシャル製品 に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは VisaPure Advanced SC5363/10 ホームフェイシャル製品 に対するレビューです

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注釈

  1. 洗顔料を使用して手洗顔でメイクを落とした場合との、メイク汚れの残量の比較。フィリップス調べ