1台で洗顔、フェイスマッサージ、アイケアが本格的にケアできます。 まずは洗顔ですが、 洗顔にブラシを使用するのは初めてでしたが、これがなかなか気持ちがいいです。毛先も柔らかで刺激のない使用感です。使用方法も簡単で、右側、左側、オデコの順に洗うのですが、回転ブラシが自動的ににいったん動作が止まるので目安になり使いやすいです。 洗顔時間も1分で完了するので毎日苦になることもなく使用ができています。防水機能付きでお風呂でも使用ができるのも◎。私は夜の洗顔の際は首やデコルテまで使用しています。 洗い心地もよく、スッキリするのに洗い過ぎてる感じがしないのが気にいっています。それに、こちらを使用してから化粧水の入りがとても良くなったように思います！そのお陰なのか肌のゴワつきもなく肌が柔らかいなぁと感じています！！ 小鼻やアゴなどのザラつきも気にならないし、洗顔料を変えたわけでもないのに、洗顔方法でこんなに違いが出るのだと驚いています。 普段から洗顔やクレンジングには気を使い、しっかり落とすようにしていますが、やり過ぎたり、落とし過ぎたりしてしがちでしたが、これがあればしっかりやさしくオフができそうです。 フェイスマッサージは正直もう少し強くてもいいなぁと感じる程なのですが、化粧前に使用するとかなりスッキリします。 自分でもマッサージをすることがありますが 力を入れ過ぎたり、やり過ぎは逆効果というのを聞いたことがあるので、このソフトな使用感がベストなのかなぁと感じています。 顔が浮腫んだ朝に大活躍しています。 アイマッサージは振動が伝わる使用感で内側までしっかり振動が届くような感じです。私はモード2の回転と振動での使用が気にいっていてこれがかなり気持ちがいいです。片方づつ30秒の使用なのですが、目元が本当にスッキリします。この機能だけのアイテムを購入してしてもいいと思い程おすすめ機能です。 洗顔機能を利用したおまけ的なフェイスマッサージ、アイケアでは訳ではなく、それぞれのケアを本格的に使用できるのでかなり満足しています。どの機能もスゴイ！！ フル充電に6時間で使用時間は60分とのことですが、使用時間も短いのでフル充電すれば結構使えます。