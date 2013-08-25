販売終了
SC2003/11
ヨーロッパで4年連続No.1*1。 2回で、実感*2。使うほどに、肌、なめらか。
*1 出典：ユーロモニター 2010-2013 光美容器カテゴリ金額シェア(イギリス・オランダ・ドイツ・オーストリア・スイス・スペイン・フランス) *2 ルメア購入者77人による12週間のテストの結果。オランダフィリップス調べ。ただし、個人差があります。
からだ、顔用
約 15 分で両ひざ下のお手入れ完了
約 10 万回の照射が可能
コードレス設計
フィリップスの光美容器ルメアは、弱い光を毛根に照射します。使用を続けると、ムダ毛は自然に抜け落ち再生が抑制されます。定期的にお手入れをすることで、ツルすべのお肌を保ちます。
フィリップスの臨床研究では、隔週のお手入れを 4 回続けると、目に見えた脱毛効果が表れ、すべすべのお肌になることが確認されています。この効果を維持するには、必要に応じてお手入れを繰り返してください。お手入れの間隔は、ムダ毛が生えてくる時期など、個人差があります。
フィリップスの光美容器ルメアは、エステティックサロンなどで使用されている IPL（インテンスパルスライト）と呼ばれる革新的な光を利用した技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安全かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と連携して画期的な脱毛システムを開発しました。大規模な消費者リサーチに 10 年以上の時間をかけ、2,000 人以上の女性にご協力いただいています。
アワード
2.7
5 中
3
レビュー
Matrix199
25/08/2013
Australia
Brilliant
Works better than any salon. Worked first time u used it
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system に対するレビューです
Miimetua
20/09/2016
Australia
Will not charge anymore
Has stopped charging. Was told it would last 5 years. This is my second Lumea P Plus. Very disappointed.
これは Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system に対するレビューです
これは Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system に対するレビューです
skim7
28/04/2016
Australia
Unit does not re-charge
Used for about a year then not used for a while. Went to use it and does not charge at all. Unit is dead, no lights, no anything. Kept on charger for 24 hours and still nothing. Used for about a year and now does not work at all. Is that the "lifetime" use?
これは Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system に対するレビューです
これは Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system に対するレビューです