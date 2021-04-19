販売終了
SC1996/70
2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。
ご自宅で簡単に、わずか2回のケアで効果を実感できる*2光美容器「ルメア プレシジョンプラス」。素肌にそってルメアをすべらせていくだけで、やさしい光による除毛後の肌のお手入れができます。
からだ用
約 15 分で両ひざ下のお手入れ完了
約 10 万回の照射が可能
長めのコード
Philips Lumea は毛根にやさしく光を照射します。これにより、ムダ毛が自然に抜け落ち、再生が抑制されます。このトリートメントを定期的に繰り返すうちに、すべすべした肌触りを毎日感じられるようになります。
臨床試験では、2 週間に一度のお手入れを 4 回続けると、無駄毛のないすべすべのお肌に仕上がることが確認されています。この結果をキープするためには、必要に応じてトリートメントの回数を増やしてください。どのくらいの間隔をあけてトリートメントするかについては、個々の毛の成長度合によって異なります。
フィリップスの光美容器ルメアは、やさしく確実な効果を発揮できるように照射レベルを 5 段階に調節できます。ルメア光美容器は、正しく使用することで敏感な肌や部位のお手入れにもやさしく安心。
アワード
4.3
5 中
79
レビュー
93%
のがこの製品を推奨
swaimoon
19/04/2021
日本
効果を実感できる！
モニターで利用。マニュアル通りの間隔で照射。痛みは少しあるものの我慢のできる範囲。VIOも利用可能との説明があったが、Iはなかなか反応せず、また、痛みも強い。 足、腕、Vについては、3ヶ月で気にならなくなり、半年でたまにすればいいだけになりました。デザインも洗練されていて、使用時に気持ちよく使えます。効果もあるし、母用もついていて大満足です。ありがとうございました。
気に入った点
手軽にきれいになれるところ
気に入らない点
ちょっと痛いときもある
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
使用日 2020-04-19
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
使用日 2020-04-19
coco0409
29/06/2020
日本
見逃しがちな手や足の指の毛にも
見逃しがちな手や足の指の毛に使ってみました。 ◇手の指 1回目の照射（2週間前）でもうほとんど毛な無くなっていたけど2回目を照射してさらに綺麗になった感じです。 生えるスピードが遅いしなかなかおすすめかも。でもやはり小指の当て方が難しいです ◇足の指 小さいアタッチメントの方がいいのかと顔用を使った時は非常に当てにくくてイライラしたけど、ボディー用の大きいアタッチメントで1本ずつ指を持ち上げて照射するといい感じに照射できました。ちょっとアタッチメントの穴にはめる感じで。 あと薬指と小指のところは横に当てて2本まとめて照射の様にしました。コツをつかめば問題ありません。剃るのも面倒だし、簡単でいいかも。
気に入った点
使い方が簡単で、家で暇な時にお手入れできるので便利です。サロンは高いし、予約していくのも面倒です。
気に入らない点
背中とか自分の手の届かないところ、見えにくいところはプロの手を借りてもいいかもしれません、
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
使用日 2019-05-28
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
使用日 2019-05-28
Yosk
23/06/2020
日本
フィリップス社員
デリケートゾーンまで自宅でできる
[Employee of philipsglobal] ずっとケアしたかったVIO。脇やすね毛はサロンで脱毛したけど、デリケートゾーンは恥ずかしいのと、衛生面が気になってサロンでは行っていませんでした。そこで友人からお勧めされたこちらをトライ。照射レベルを選べるので、デリケートなVIOも弱めで設定しそんなに痛くないし、なにより恥ずかしい部分を人に見られることなくケアできるのがうれしい。そしてサロンと同等レベルの効果があってびっくり！今は指や顔など細かなところにもさっと使ってます。
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
使用日 2020-02-22
はい、この製品をお勧めします
これは Lumea Advanced SC1997/70 ルメア アドバンス に対するレビューです
使用日 2020-02-22