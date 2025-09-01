新着
肌の下-0.08mmの深剃りへ
ワイヤレスで手軽に充電
スワイプ操作で電源オン・オフ
4方向可動ヘッド
強力なBLDCモーター
ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08mmの深剃りへ。 薄くなった外刃*と、リフト＆カットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。 合計48枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。 *従来機種S99xxと比較した場合、外刃の厚みを10％小さく設計／画像はイメージです。
Qi（チー）規格に対応のワイヤレス充電パッドに置くだけで、ケーブル接続不要で、手軽に充電できます。 **ワイヤレス充電パッドは付属していません。 付属の充電ケーブルでも充電できます。*** ***充電アダプタは付属しておりません。 充電時間 充電ケーブル：約1時間 ワイヤレス充電パッド：約2時間／画像はイメージです。
手のひらに収まるコンパクトな外形ながらも、より強力なBLDCモーター****を新たに搭載、パワフルな剃り味のシェービング体験を。 ****従来機種S70xと比較した場合、通常モードでの運転の際のトルクが2倍以上／画像はイメージです。
4.5
5 中
22
レビュー
89%
のがこの製品を推奨
しゃのわーる
01/09/2025
日本
プロモーションの一部
コンパクトなフラッグシップ
敏感肌で毛が太いため、往復式シェーバーだと肌への負担から虫に刺されたときのように腫れてしまうことがありました。そのため普段はフィリップスの回転式シェーバーを使用しているのですが、一般的なサイズのラインナップしかなく、出張や旅行に持って行くときにかさばるのが気になっていました。そんな折、国内メーカーから手のひらサイズの往復式小型シェーバーが発売され、あまりに小さいそのサイズに興味を引いていましたが、ついにフィリップスからも回転式小型シェーバーが登場し、さっそく試したところフラッグシップと遜色ない深い剃り味で大満足でした。ワイヤレス充電(Qi)にも対応しており、スマートフォンを充電する機器をそのまま流用できるのも最高です。
気に入った点
深い剃り味、手のひらサイズ、ワイヤレス充電
はい、この製品をお勧めします
これは Philips Shaver 700 Series S793/06 コンパクトシェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Philips Shaver 700 Series S793/06 コンパクトシェーバー に対するレビューです
Matthew999
27/08/2025
日本
プロモーションの一部
見た目と持ち運びやすさが最高です。
気に入った点 とにかくコンパクトで高級感のある見た目。剃りごごちもよく、髭が薄めな方には良いと思います。 濃いかただと結構時間がかかってしまうかもしれないです。 いつでもどこでも持ち運べる大きさがとても良いです! 週末の旅行程度ならぴったりだと思います。 気になる点 強いて言うならコンパクトモデルという製品特性上、USBCポートだったらもっと親和性が高いと思いました。
気に入った点
見た目が良い、そりやすい、パワハラ、音も静か。
気に入らない点
USBCパートだとなおいい。
はい、この製品をお勧めします
これは Philips Shaver 700 Series S793/06 コンパクトシェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Philips Shaver 700 Series S793/06 コンパクトシェーバー に対するレビューです
シマエナガ
25/08/2025
日本
プロモーションの一部
携行性に優れるだけでなく、性能も最高！
10年以上振りにフィリップスのシェーバーを使用しました。 こちらの商品「Shaver 700 Series S793/06」は手のひらに収まるサイズでありながら、 フィリップスならではの肌への低刺激と専用設計の回転刃による強力なカットで、競合の大きなシェーバーと遜色ないレベルで深剃りできます。 ここまで参加するとは驚きです！ 充電は無接点充電または専用ケーブルのみと言う点が少し残念ではあるものの、 旅先でもひとつqiの充電パッドを持ち歩けばiPhoneもこのシェーバーも充電できるので荷物も嵩張りませんでした。
はい、この製品をお勧めします
これは Philips Shaver 700 Series S793/06 コンパクトシェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Philips Shaver 700 Series S793/06 コンパクトシェーバー に対するレビューです
画像はイメージです