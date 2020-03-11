販売終了
マルチプレシジョン刃
アンチフリクションコーティング
5 方向フレックスヘッド
スキンガードモード
すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン刃が長いヒゲも短いヒゲも残っている無精ヒゲも起こしてカットするため、わずか数ストロークでシェービングが完了します。
シェービングリングに施された特殊コーティングは肌の摩擦を減らすように設計されているので、手軽にお肌の炎症が起きにくいスムーズなシェービングが可能です。
5 方向に独立して動くフレックスヘッドが顔の輪郭に密着し、摩擦の少ない滑らかで快適なシェービングを約束します。
アワード
5.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
11/03/2020
日本
5年ぶりに買い替えました
PT729から5年ぶりに買い替えました。 肌に張り付く感じで良く剃れます。 また、5年は手放せません。
気に入った点
肌にピタリとするところ
気に入らない点
ちょっと軽すぎ
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 6000 S6630/05 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 6000 S6630/05 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
画像はイメージです