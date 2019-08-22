販売終了
S6620/11
マルチプレシジョン刃
アンチフリクションコーティング
5 方向フレックスヘッド
スキンガードモード
すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン刃が長いヒゲも短いヒゲも残っている無精ヒゲも起こしてカットするため、わずか数ストロークでシェービングが完了します。
シェービングリングに施された特殊コーティングは肌の摩擦を減らすように設計されているので、手軽にお肌の炎症が起きにくいスムーズなシェービングが可能です。
5 方向に独立して動くフレックスヘッドが顔の輪郭に密着し、摩擦の少ない滑らかで快適なシェービングを約束します。
アワード
3.9
5 中
55
レビュー
とらたま
22/08/2019
日本
プロモーションの一部
非常によい
長い髭だと少し引っかかりますましたが、クッション性に優れ滑らかな剃り具合と剃り跡のヒリヒリ感はない！
気に入った点
クッション性
気に入らない点
なし
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 6000 S6620/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 6000 S6620/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
seiginomikataman
04/08/2019
日本
プロモーションの一部
ヒリヒリしない！
髭剃り後は肌がヒリヒリするのでスキンクリームが欠かせませんでしたが、この商品を使ってみると、かなり肌に押しつけて使っても、全然ヒリヒリしなく、クリームがいらなくなりました。 また音も静かで快適です！
気に入った点
肌にやさしい。音が静か。
気に入らない点
もみあげなどのキワ剃りはアダプターの付け替えが必要。
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 6000 S6620/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
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TAKU
01/08/2019
日本
プロモーションの一部
肌にやさしい
首回りの肌が弱く、いつも赤くなっていましたが、スキンガードモードを使用するとヒリつきがなくなりまし。
気に入った点
肌にやさしい
気に入らない点
特になし
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 6000 S6620/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 6000 S6620/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです
画像はイメージです