製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
  • 深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル

販売終了

Shaver series 6000ウェット＆ドライ電気シェーバー

S6620/11

3.9
| (55) レビュー

2 受賞歴

深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル
シェーバー 6000 シリーズは、肌のヒリヒリ感を軽減しながら深剃りを実現します。アンチフリクションコーティングが施された表面により、なめらかな動きでシェービングできます。
すべての特長を見る
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

電動シェーバー 世界No.11 ブランド

アンチフリクションコーディングで肌あたりなめらか

深剃りと進化したやさしさを備えたプレミアムスタンダードモデル

  • マルチプレシジョン刃

  • アンチフリクションコーティング

  • 5 方向フレックスヘッド

  • スキンガードモード

短い無精ヒゲもマルチプレシジョン刃が効果的にカット

短い無精ヒゲもマルチプレシジョン刃が効果的にカット

すばやい深剃りが可能です。マルチプレシジョン刃が長いヒゲも短いヒゲも残っている無精ヒゲも起こしてカットするため、わずか数ストロークでシェービングが完了します。

アンチフリクションコーティングで簡単にスムーズなシェービングを実現

アンチフリクションコーティングで簡単にスムーズなシェービングを実現

シェービングリングに施された特殊コーティングは肌の摩擦を減らすように設計されているので、手軽にお肌の炎症が起きにくいスムーズなシェービングが可能です。

5 方向に動くヘッドが顔の輪郭に密着して快適なシェービング

5 方向に動くヘッドが顔の輪郭に密着して快適なシェービング

5 方向に独立して動くフレックスヘッドが顔の輪郭に密着し、摩擦の少ない滑らかで快適なシェービングを約束します。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

アクセサリーや交換部品を検索

アクセサリーと交換部品へ

消耗品 & アクセサリー

アワード

  • Award image AWARD-1679547
  • Award image AWARD-961262

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

3.9

5 中

55

レビュー

22/08/2019

日本

日本

非常によい

長い髭だと少し引っかかりますましたが、クッション性に優れ滑らかな剃り具合と剃り跡のヒリヒリ感はない！

気に入った点

クッション性

気に入らない点

なし

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 6000 S6620/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 6000 S6620/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

04/08/2019

日本

日本

ヒリヒリしない！

髭剃り後は肌がヒリヒリするのでスキンクリームが欠かせませんでしたが、この商品を使ってみると、かなり肌に押しつけて使っても、全然ヒリヒリしなく、クリームがいらなくなりました。 また音も静かで快適です！

気に入った点

肌にやさしい。音が静か。

気に入らない点

もみあげなどのキワ剃りはアダプターの付け替えが必要。

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 6000 S6620/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 6000 S6620/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

01/08/2019

日本

日本

肌にやさしい

首回りの肌が弱く、いつも赤くなっていましたが、スキンガードモードを使用するとヒリつきがなくなりまし。

気に入った点

肌にやさしい

気に入らない点

特になし

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 6000 S6620/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 6000 S6620/11 ウェット＆ドライ電気シェーバー に対するレビューです

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内
注釈

  1. 画像はイメージです 