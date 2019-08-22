これまでは、いわゆる「通常の電気シェーバー」しか使ったことがありませんでした。 今回、初めてフィリップスの「回転式の電気シェーバー」を使ってみたので、率直な感想を書いてみたいと思います。 ・使用感 まず肌にあててみて、ビックリしました！「間違ってカバーを付けたまま肌にあててしまったのか」と本当に思ったくらい、超ソフトです。これはすごいです！ ・深剃り（主にお風呂ウエットシェービングで使用） 通常の電気シェーバーとは違って、剃るコツは刃の回転方向と反対、反時計回りに軽くヘッドをまわしながら剃ること。そうすれば剃れます！ これまでの通常の電気シェーバーでは剃れなかった頬の奥（もみ上げの下あたりの毛）もツルツルに剃れました！ ・使用後の「ヒリヒリ感」 これまではヒゲ剃り後にアフターシェーブローションを使うと肌に染みてヒリヒリしていました。ところがフィリップスのシェーバーは「マッサージ・シェービング」とでも言えばよいでしょうか。とにかくヒゲを剃っているあいだ、まるでマッサージしているような感じでこれは本当に気持ちいい！ 使用後にアフターシェーブローションを使ってもヒリヒリ感はゼロ！ これが一番嬉しい驚きでした。 ・お手入れ ウエットシェービングで使うつもりでしたので、お手入れが面倒だったら嫌だなと思っていましたが、心配ありませんでした！ ヘッド部分を外して、ヘッドに付いているボタンをポチッと押せばパカッと開くので、本当にお手入れは簡単！ しかも中が見えるのでとても清潔感があると感じました！ ・その他 今まで使っていたシェーバーは充電に時間がかかっていましたが、このシェーバーは約１時間でフル充電。快適です。また、もし充電し忘れても約３分の充電で１回分のシェービングもできます。細かい気配りが嬉しいです！ ・総合評価 私のように肌が弱く、ヒゲ剃り後の肌荒れに悩んでいた方には最適のシェーバーだと思いました。あんなにソフトタッチなのにきちんと深剃りできるので、とても良い商品です。個人的にはウエットシェービングをするつもりの方にオススメしたいです。あの「マッサージ・シェービング」の気持ち良さは、クセになります！