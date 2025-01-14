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  • 自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味 自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味 自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味

    Shaver Series 5000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

    S5882/60

    全体的なレーティング / 5
    • レビュー

    自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味

    フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

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    Shaver Series 5000 ウェット＆ドライ電動シェーバー

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    自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味

    SkinIQテクノロジー搭載で、あなたに最適なシェービングを

    • スティールプレシジョン刃
    • SkinIQ
    • 360-D フレックスヘッド
    • ポップアップトリマー（一体型）
    • 最長 5 年保証***
    自動研磨システム搭載のスティールプレシジョン刃

    自動研磨システム搭載のスティールプレシジョン刃

    毎分最大 90,000 回カットする45枚のスティールプレシジョン刃でしっかり深剃り。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 ／画像はイメージです

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲ密度感知システム

    ヒゲの密度を毎秒 250 回読み取り、ヒゲの状態に対応して、快適なシェービングを実現します。／画像はイメージです

    360-D フレックスヘッド

    360-D フレックスヘッド

    ヘッドが360 ° いずれの方向にも顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。／画像はイメージです

    ポップアップトリマー（一体型）

    ポップアップトリマー（一体型）

    ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。／画像はイメージです

    コードレスクイッククリーンポッド

    コードレスクイッククリーンポッド

    1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄します。また、コンパクトなので扱いやすいです。／画像はイメージです

    ウェット＆ドライシェービング

    ウェット＆ドライシェービング

    ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。

    約 1 時間充電

    約 1 時間充電

    リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。お急ぎの時は約 5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能です。

    USB充電対応

    USB充電対応

    USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単＆らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。

    LED表示ディスプレイ

    LED表示ディスプレイ

    ディスプレイには、3 段階の充電残量、お手入れ催促、トラベルロックの各種情報が表示されます。

    最長5年保証

    最長5年保証

    2年保証 + 購入後90日以内のMyPhiipsでの登録で3年延長保証。

    技術仕様

    • アクセサリー

      お手入れ
      クリーニングブラシ
      クイッククリーンポッド
      • カートリッジ 1 個付属
      一体型ポップアップトリマー
      携帯・収納
      • ソフトポーチ
      • 保護キャップ
      USB-A ケーブル付属
      電源アダプターは付属していません

    • 電源

      対応電圧
      5 V
      充電
      • 約 60 分間
      • ５分間の急速充電モード付
      使用時間
      約 60 分
      バッテリーの種類
      リチウムイオン
      待機電力
      0.04  W
      最大消費電力
      9  W

    • デザイン

      ペトロールブルー
      ハンドル
      ゴム製グリップ
      シェービングヘッド
      角型

    • サービス

      替刃 SH71
      2 年ごとに SH71 と交換
      2 + 3 年保証***

    • シェービング性能

      肌に密着
      360-D フレックスヘッド
      シェービングシステム
      スティールプレシジョン刃
      SkinIQ テクノロジー
      ヒゲ密度感知システム

    • 使いやすさ

      ウェット＆ドライ
      お風呂でも使える防水仕様
      クリーニング
      • ワンタッチオープン
      • 本体丸洗い可能
      充電
      USB-A（電源アダプターは付属していません）
      ディスプレイ
      • LED 表示
      • 充電表示
      • ロック機能

    製品の仕様

    同梱物

    • スマートクリック（着脱式）トリマー
    Badge-D2C

    この製品に関するサポート

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