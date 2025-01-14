同梱物
- スマートクリック（着脱式）トリマー
S5882/60
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味
フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要ですさらに詳細をみる
医療機器の VAT 免除の対象となっている場合は、この製品で請求できます。VAT 額は上記の金額から差し引かれます。詳細はショッピングカートをご覧ください。
毎分最大 90,000 回カットする45枚のスティールプレシジョン刃でしっかり深剃り。自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。 ／画像はイメージです
ヒゲの密度を毎秒 250 回読み取り、ヒゲの状態に対応して、快適なシェービングを実現します。／画像はイメージです
ヘッドが360 ° いずれの方向にも顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。／画像はイメージです
ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。／画像はイメージです
1 分でパワフルなクリーニングポッドがシェーバーをしっかり洗浄します。また、コンパクトなので扱いやすいです。／画像はイメージです
ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。
リチウムイオン電池採用で、わずか 1 時間で満充電状態になります。お急ぎの時は約 5 分間の充電で 1 回分のシェービングが可能です。
USB Type A（DC5V/1A）電源に対応しています。簡単＆らくらく充電可能。※電源アダプターは同梱されていません。
ディスプレイには、3 段階の充電残量、お手入れ催促、トラベルロックの各種情報が表示されます。
2年保証 + 購入後90日以内のMyPhiipsでの登録で3年延長保証。
アクセサリー
電源
デザイン
サービス
シェービング性能
使いやすさ
当社サイトを最適な状態で表示するには、最新バージョンの Microsoft Edge、Google Chrome、または Firefox をご利用ください。