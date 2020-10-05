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販売終了

Shaver series 9000 SensoTouchシェービングユニット　RQ12/61

RQ12/61

2

| (41) レビュー

シェーバーを新品の使い心地に

シェーバーヘッドは 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。

すべての特長を見る

性能を維持するため、ヘッドは約 2 年ごとに交換してください

シェーバーを新品の使い心地に

  • 製造中止

  • 輪郭検知テクノロジー

SensoTouch 3D シェーバー交換用シェービングユニット

SensoTouch 3D シェーバー交換用シェービングユニット

RQ12 シェービングユニットは、SensoTouch 3D（RQ12xx）および Arcitec（RQ10xx）シェーバーに対応しています。

ダブル V トラック刃がヒゲを挟み込んで深剃り

ダブル V トラック刃がヒゲを挟み込んで深剃り

特許取得済のダブル V トラック刃が、ヒゲの一本一本を適切な角度にやさしくすくい上げ、寝たヒゲや長さの異なるヒゲも逃さずカットします。これまでより少ないストロークで 30% 深くカットできるので、なめらかな肌に仕上がります。

8 方向に可動するヘッドでかつてない密着感

8 方向に可動するヘッドでかつてない密着感

8 方向に可動する輪郭検知ヘッドで顔や首のどんな凹凸にも超密着。ワンストロークあたり最大 20％ 多くのヒゲをカットし、最高になめらかな深剃りを実現します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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2.0

5 中

41

レビュー

05/10/2020

日本

日本

確認済みの購入者

「早い」ということは、「優しい」ということ。

ヒゲ密度に応じて動きを変わる検知システムが働いているからか、剃りが早いです。何度も擦らずにすむので肌にも優しいです（2012年製同社製品比）。 私はスキンヘッド。 顔だけでなく頭と合わせての感想です。

気に入った点

剃り時間が短く、肌に優しいこと。

気に入らない点

石鹸などでグリップが落ちる点。

はい、この製品をお勧めします

これは RQ12/51 シェービングヘッド に対するレビューです

使用日 2019-09-05

はい、この製品をお勧めします

これは RQ12/51 シェービングヘッド に対するレビューです

使用日 2019-09-05

21/10/2016

日本

日本

確認済みの購入者

良いです

肌へのあたりもきつくなく、剃ったあとにヒリヒリと痛くなりにくいのが良いです。また、深剃りもできて快適です。

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ12/61 シェービングユニット　RQ12/61 に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ12/61 シェービングユニット　RQ12/61 に対するレビューです

26/11/2016

Singapore

Singapore

best head ever

I used this type of head for 5 years, and I have the highest opinion. Philips discontinued its production, and replaced it by GARBAGE quality heads like RQ12/60 and recently, RQ12+. Congratulation Philips, very nice costumer service!

はい、この製品をお勧めします

これは RQ12/50 shaving heads に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは RQ12/50 shaving heads に対するレビューです

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