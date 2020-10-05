販売終了
RQ12/51
深剃りを維持
シェーバーヘッドは 2 年間で約 900 万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。
ウルトラトラックヘッド
交換用ユニット
電気シェーバー搭載の独立可動 3D システムにより、剃りにくいアゴの起伏にも吸いつくように密着し、肌を圧迫して傷つけることもありません。
深剃りと肌へのやさしさを両立。外刃に役割の違う 3 つのトラックを搭載しました：外側のスロットで普通のヒゲを捕え、中央の隙間で捉えにくい長いヒゲを、そして内側のホールが短いヒゲも逃しません。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
2.0
5 中
41
レビュー
H.Philip
05/10/2020
日本
確認済みの購入者
「早い」ということは、「優しい」ということ。
ヒゲ密度に応じて動きを変わる検知システムが働いているからか、剃りが早いです。何度も擦らずにすむので肌にも優しいです（2012年製同社製品比）。 私はスキンヘッド。 顔だけでなく頭と合わせての感想です。
気に入った点
剃り時間が短く、肌に優しいこと。
気に入らない点
石鹸などでグリップが落ちる点。
はい、この製品をお勧めします
これは RQ12/51 シェービングヘッド に対するレビューです
使用日 2019-09-05
はい、この製品をお勧めします
これは RQ12/51 シェービングヘッド に対するレビューです
使用日 2019-09-05
mitsu27
21/10/2016
日本
確認済みの購入者
良いです
肌へのあたりもきつくなく、剃ったあとにヒリヒリと痛くなりにくいのが良いです。また、深剃りもできて快適です。
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ12/61 シェービングユニット RQ12/61 に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 9000 SensoTouch RQ12/61 シェービングユニット RQ12/61 に対するレビューです
Sándor
26/11/2016
Singapore
best head ever
I used this type of head for 5 years, and I have the highest opinion. Philips discontinued its production, and replaced it by GARBAGE quality heads like RQ12/60 and recently, RQ12+. Congratulation Philips, very nice costumer service!
はい、この製品をお勧めします
これは RQ12/50 shaving heads に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは RQ12/50 shaving heads に対するレビューです