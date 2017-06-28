販売終了
RQ1180/16
くせヒゲキャッチ外刃＆独立可動 2D
約 1 時間の充電で約 50 分間のコードレス使用
きわぞりトリマーとポーチ
くせヒゲキャッチ外刃：長いヒゲも短いヒゲも快適にシェービング。1. スロット部分で長いヒゲをカット。2. ホール部分で短いヒゲをカットします。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
シェーバー搭載の 2D 可動システムにより、アゴの輪郭にもぴったりと密着し、肌にやさしい深剃りを可能にします。
4.3
5 中
3
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
SensoTouch7000User
28/06/2017
Australia
Superior Quality
This shaver lasted me over 5 years using it every day before the button cracked in the casing. Not bad quality i would say!
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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
kkmy
19/08/2013
Malaysia
amazed with its long-lasting battery life.
the battery life is very good. My wife bought it for me as my birthday gift early June. I used it since then, and so far only charged three times...
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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
jacy88
14/09/2020
Singapore
確認済みの購入者
Good User Experience
Saving Head is very good, very much better than the older Philip version
気に入った点
Saving Head is good
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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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