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販売終了

Shaver series 7000 SensoTouchウェット＆ドライ電気シェーバー

RQ1160/16

4.5
| (6) レビュー | 83% のがこの製品を推奨
ソフトタッチでスムーズな深剃り
フィリップス シェーバー 7000 シリーズは肌にやさしくスムーズなシェービングを実現します。2D 可動システムが顔の輪郭にピタッと密着、くせヒゲキャッチ外刃で短いヒゲも的確にキャッチできます。
すべての特長を見る
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

電動シェーバー 世界No.11 ブランド

ソフトタッチでスムーズな深剃り

  • くせヒゲキャッチ外刃＆独立可動 2D

  • 約 1 時間の充電で約 50 分間のコードレス使用

  • きわぞりトリマーとポーチ

短いヒゲもキャッチするカッティングスロットとホール

短いヒゲもキャッチするカッティングスロットとホール

くせヒゲキャッチ外刃：長いヒゲも短いヒゲも快適にシェービング。1. スロット部分で長いヒゲをカット。2. ホール部分で短いヒゲをカットします。

スーパーリフト＆カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

スーパーリフト＆カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

2 可動ヘッドでアゴの輪郭にもぴったり密着

2 可動ヘッドでアゴの輪郭にもぴったり密着

シェーバー搭載の 2D 可動システムにより、アゴの輪郭にもぴったりと密着し、肌にやさしい深剃りを可能にします。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.5

5 中

6

レビュー

83%

のがこの製品を推奨

2
1

02/04/2019

한국

한국

깔끔한 면도

면도도 잘되는 편이고 쓰고 나서 세척액으로 세척할수 있는게 좋네요 피부랑 밀착도가 높고 샤워하면서 쓰기에 좋네요

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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver に対するレビューです

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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver に対するレビューです

04/11/2013

한국

한국

샤워하면서 쓸 수 있는 면도기

그냥 건식으로 주로 사용하는 것이 일반적인 전기 면도기인데, 이 제품은 건식, 습식 2가지가 모두 가능합니다. 쉐이빙 폼을 사용하면 더욱 좋습니다.

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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver に対するレビューです

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25/07/2014

Australia

Australia

Great shaver

I have just switched from using Philips mains powered shaver for the last 20 years to this shaver, and I love the ease of use of a cordless shaver. This shaver is also much quieter than my old one, and I can wash the head under the tap to help clean it. While the trimmer is not built in, it only takes a few seconds to switch heads, so it is not a big deal. I'm really happy I switched to this shaver.

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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver に対するレビューです

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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver に対するレビューです

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注釈

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