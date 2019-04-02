販売終了
RQ1160/16
くせヒゲキャッチ外刃＆独立可動 2D
約 1 時間の充電で約 50 分間のコードレス使用
きわぞりトリマーとポーチ
くせヒゲキャッチ外刃：長いヒゲも短いヒゲも快適にシェービング。1. スロット部分で長いヒゲをカット。2. ホール部分で短いヒゲをカットします。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
シェーバー搭載の 2D 可動システムにより、アゴの輪郭にもぴったりと密着し、肌にやさしい深剃りを可能にします。
4.5
5 中
6
レビュー
83%
のがこの製品を推奨
gkswls2612
02/04/2019
한국
깔끔한 면도
면도도 잘되는 편이고 쓰고 나서 세척액으로 세척할수 있는게 좋네요 피부랑 밀착도가 높고 샤워하면서 쓰기에 좋네요
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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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토마스팩
04/11/2013
한국
샤워하면서 쓸 수 있는 면도기
그냥 건식으로 주로 사용하는 것이 일반적인 전기 면도기인데, 이 제품은 건식, 습식 2가지가 모두 가능합니다. 쉐이빙 폼을 사용하면 더욱 좋습니다.
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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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itsgarry
25/07/2014
Australia
Great shaver
I have just switched from using Philips mains powered shaver for the last 20 years to this shaver, and I love the ease of use of a cordless shaver. This shaver is also much quieter than my old one, and I can wash the head under the tap to help clean it. While the trimmer is not built in, it only takes a few seconds to switch heads, so it is not a big deal. I'm really happy I switched to this shaver.
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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/17 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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