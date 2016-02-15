販売終了
RQ1150/16
くせヒゲキャッチ外刃＆独立可動 2D
1 時間の充電で約 45 分間のコードレス使用
細部用トリマー
くせヒゲキャッチ外刃：長いヒゲも短いヒゲも快適にシェービング。1. スロット部分で長いヒゲをカット。2. ホール部分で短いヒゲをカットします。
1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。
シェーバー搭載の 2D 可動システムにより、アゴの輪郭にもぴったりと密着し、肌にやさしい深剃りを可能にします。
アワード
3.5
5 中
2
レビュー
역지사지
15/02/2016
한국
가격대비 성능이 좋네요.
먼저 RQ1180시리즈를 사용하다가 추가로 구매하게도었는데 그립감이 좋고 면도후 상쾌함이 오래도록 지속되는 느낌이 있어 좋네요. 아들녀석에게도 동일한 모델로 구매를 해줄 예정입니다.
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
geejonesy
22/01/2016
Australia
Switch is the weak point
In a short time, the aluminium casing around the switch broke into a large hole in the thin aluminium casing
これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/17 Wet & dry electric shaver に対するレビューです
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