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販売終了

Shaver series 7000 SensoTouchウェット＆ドライ電気シェーバー

RQ1141/16

4.7
| (3) レビュー | 100% のがこの製品を推奨
ソフトタッチでスムーズな深剃り
フィリップス シェーバー 7000 シリーズは肌にやさしくスムーズなシェービングを実現します。2D 可動システムが顔の輪郭にピタッと密着、くせヒゲキャッチ外刃で短いヒゲも的確にキャッチできます。
すべての特長を見る
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

電動シェーバー 世界No.11 ブランド

ソフトタッチでスムーズな深剃り

  • くせヒゲキャッチ外刃＆独立可動 2D

  • 1 時間の充電で 40 分間のコードレス使用

短いヒゲもキャッチするカッティングスロットとホール

短いヒゲもキャッチするカッティングスロットとホール

くせヒゲキャッチ外刃：長いヒゲも短いヒゲも快適にシェービング。1. スロット部分で長いヒゲをカット。2. ホール部分で短いヒゲをカットします。

スーパーリフト＆カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

スーパーリフト＆カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

1 枚目の内刃でヒゲを根元から引き上げ、2 枚目の内刃でカットするため深剃りが可能になります。

2 可動ヘッドでアゴの輪郭にもぴったり密着

2 可動ヘッドでアゴの輪郭にもぴったり密着

シェーバー搭載の 2D 可動システムにより、アゴの輪郭にもぴったりと密着し、肌にやさしい深剃りを可能にします。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.7

5 中

3

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

3
2
1

02/02/2014

한국

한국

전기면도기도 쓸만하네요~

피부가 예민한 편이라 1회용 면도기를 항상 쌓아놓고 사용했는데, 그래도 항상 면도 후 피부가 울굿불굿 트러블과 또 심한 당김 및 간혹 자잘한 상처로 인해서 불편했지만 칼 면도기만의 깔끔함 때문에 불편을 감소하고 있었어요. 그러다 홈쇼핑에서 필립스 방수면도기를 보면서 면도후 당김과 상처 및 세척, 그리고 우수한 면도성능에 호감을 갖고 딱 광고의 반만큼만 밑어보고 구매했어요. 일단 첫째는, 칼면도보다 상처가 없어서 좋구요. 둘째는, 면도 후 얼굴당김현상이 현저히 적습니다. 셋째는, 완전방수라 샤워하면서 풍부한 거품으로 사용하니 부드럽게 밀리고, 또 물로 세척이 가능하니 매우 위생적입니다. 넷쨋는, 구입때 한번 충전했는데 현재까지(4주째)사용하고 있습니다. 다섯째, 면도성능....전반적으로 좋습니다. 물론 칼면도처럼 모공속까지 면도되지는 않지만 보편적으로 깔끔한 상태로 면도가 완성되네요. 그리고 전기면도기를 처음사용한다면 얼굴곡면과 수염의 방향을 고려하여 면도방향과 압력을 잘 조정하셔야 더욱 깔끔한 면도가 될것 같으니 유념하셔야할것 같습니다.

はい、この製品をお勧めします

これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver に対するレビューです

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04/11/2013

한국

한국

곡선을 따라 한번의 움직임으로 깨끗

타사제품을 소유하고 있는데 부드럽지 못해 일반 면도기를 사용하기도 했는데 필립스 면도기는 부드러울뿐 아니라 한번 지나간 곳에 두번 갈 필요가 없다는 것이 장점

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06/03/2014

한국

한국

건식은 좀 따끔따끔 놀라게됨

부드럽게 턱도 문제없음. 성격이 대충이고 위생개념이 좋지않아 면도를하고 수풀을 이루는 동생에게 사줬더니 사람됬음

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これは Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver に対するレビューです

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