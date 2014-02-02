피부가 예민한 편이라 1회용 면도기를 항상 쌓아놓고 사용했는데, 그래도 항상 면도 후 피부가 울굿불굿 트러블과 또 심한 당김 및 간혹 자잘한 상처로 인해서 불편했지만 칼 면도기만의 깔끔함 때문에 불편을 감소하고 있었어요. 그러다 홈쇼핑에서 필립스 방수면도기를 보면서 면도후 당김과 상처 및 세척, 그리고 우수한 면도성능에 호감을 갖고 딱 광고의 반만큼만 밑어보고 구매했어요. 일단 첫째는, 칼면도보다 상처가 없어서 좋구요. 둘째는, 면도 후 얼굴당김현상이 현저히 적습니다. 셋째는, 완전방수라 샤워하면서 풍부한 거품으로 사용하니 부드럽게 밀리고, 또 물로 세척이 가능하니 매우 위생적입니다. 넷쨋는, 구입때 한번 충전했는데 현재까지(4주째)사용하고 있습니다. 다섯째, 면도성능....전반적으로 좋습니다. 물론 칼면도처럼 모공속까지 면도되지는 않지만 보편적으로 깔끔한 상태로 면도가 완성되네요. 그리고 전기면도기를 처음사용한다면 얼굴곡면과 수염의 방향을 고려하여 면도방향과 압력을 잘 조정하셔야 더욱 깔끔한 면도가 될것 같으니 유념하셔야할것 같습니다.