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販売終了

Beardtrimmer series 5000Beardtrimmer&lt;br>シリーズ5000&lt;br>ヒゲトリマー

QT4022/15

3.1

| (14) レビュー

理想的なあごヒゲトリマー

思い通りの長さに無精ヒゲをデザイン。2011年グッドデザイン賞（公益財団法人日本デザイン振興会）受賞モデルです。

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肌に快適

理想的なあごヒゲトリマー

  • 0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能

  • ダイヤモンド状炭素コーティング刃

  • 1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能

0.5 ～ 10 mm まで 20 段階で簡単に長さ調節機能

0.5 ～ 10 mm まで 20 段階で簡単に長さ調節機能

お好みの長さを選んでロックするだけ： 0.5 mm ～ 10 mm まで 0.5 mm 単位で長さを調節できます。

電池の状態は充電池表示ランプでお知らせ（残量少／満充電）

充電池表示ランプは、満充電時には緑色に点灯し、残り時間が 10 分を切るとオレンジ色で点滅します。

本体 2 年間保証、海外使用対応、オイル差し不要

本体 2 年間保証、海外使用対応、オイル差し不要

全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加えて、オイルを差す必要もありません。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

3.1

5 中

14

レビュー

3

31/01/2018

日本

日本

重宝してます。

0.5mm間隔で調整できるので便利。 3mmでカットしてます。 水洗いもでき清潔に保てる。 カットした髭が結構周辺に飛落ちるので 風呂場でカットしてます。

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Beardtrimmer シリーズ5000 ヒゲトリマー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Beardtrimmer シリーズ5000 ヒゲトリマー に対するレビューです

19/09/2015

Australia

Australia

So much better than my old wahl!

Love this trimmer - easily removes unwanted hair. It's a pleasure to use. My only niggle is that the power button is too easy to press accidentally when using the trimmer.

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer に対するレビューです

04/07/2015

Australia

Australia

great accurate beardtrimmer

I have been using this trimmer daily for 18 months + At home and in the travel bag. Keeps beard and mo nice and tidy on exactly the desired length with great choice of settings. Easy to use and clean.

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer に対するレビューです

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