販売終了
QT4022/15
理想的なあごヒゲトリマー
思い通りの長さに無精ヒゲをデザイン。2011年グッドデザイン賞（公益財団法人日本デザイン振興会）受賞モデルです。
0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能
ダイヤモンド状炭素コーティング刃
1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能
お好みの長さを選んでロックするだけ： 0.5 mm ～ 10 mm まで 0.5 mm 単位で長さを調節できます。
充電池表示ランプは、満充電時には緑色に点灯し、残り時間が 10 分を切るとオレンジ色で点滅します。
全グルーミング製品は、高い耐久性を備えています。2 年間の本体保証に加えて、オイルを差す必要もありません。
3.1
5 中
14
レビュー
hiro304
31/01/2018
日本
重宝してます。
0.5mm間隔で調整できるので便利。 3mmでカットしてます。 水洗いもでき清潔に保てる。 カットした髭が結構周辺に飛落ちるので 風呂場でカットしてます。
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Beardtrimmer シリーズ5000 ヒゲトリマー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 Beardtrimmer シリーズ5000 ヒゲトリマー に対するレビューです
TheMightyP
19/09/2015
Australia
So much better than my old wahl!
Love this trimmer - easily removes unwanted hair. It's a pleasure to use. My only niggle is that the power button is too easy to press accidentally when using the trimmer.
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer に対するレビューです
wildhog
04/07/2015
Australia
great accurate beardtrimmer
I have been using this trimmer daily for 18 months + At home and in the travel bag. Keeps beard and mo nice and tidy on exactly the desired length with great choice of settings. Easy to use and clean.
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer に対するレビューです