製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

お知らせ

お知らせ

製品に関する重要なお知らせ

もっと詳しく見る
  • 単一製品画像
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • 主に使用される写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 梱包写真
  • 単一製品画像
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • 主に使用される写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 使用中の製品写真
  • 梱包写真

販売終了

Beardtrimmer series 3000ヒゲ＆スタブルトリマー

QT4015/15

3.8

| (8) レビュー

思い通りのあごヒゲを簡単に

このフィリップススタブル＆ヒゲトリマーでヒゲを自在にスタイリングできます。0.5mm ～ 10mm の長さまで正確に調整できます。

すべての特長を見る

初めて無精ヒゲに挑戦する方に最適

思い通りのあごヒゲを簡単に

  • 0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能

  • 先進のチタン刃

  • 1 時間の充電で 90 分間コードレスで使用可能

0.5 ～ 10 mm まで簡単に長さ調節可能

0.5 ～ 10 mm まで簡単に長さ調節可能

ホイールを回してお好みの長さを選択してロックするだけ：0.5mm の無精ヒゲから 10mm の長いあごヒゲまで 0.5 mm 単位で長さを調節可能

チタンコーティング刃で切れ味抜群

チタンコーティング刃で切れ味抜群

優れたカット性能を発揮し、切れ味が長持ちする最新鋭のチタン刃

0.5 mm 単位の精度

0.5 mm 単位の精度

0.5 mm の無精ヒゲに仕上げるにはトリマーを一番短い長さに設定します。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

3.8

5 中

8

レビュー

3

07/02/2019

Australia

Australia

Best in class

Works as advertised, has done me proud for over two years and never skipped a beat. The adjustable trimmer allows you to effectively reach the area under your jaw line that most shavers struggle with... There's a reason Philips haven't replaced this model...

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです

27/01/2017

Australia

Australia

確認済みの購入者

Awesome Product

Does exactly what it says - works really well and the price was great. I like the ease of cleaning and how I can have it either run off the built in re-chargeable battery or via power. I took it with me on holiday for 5 nights and used it only on battery power and it still doesn't need a recharge.

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです

02/09/2016

Australia

Australia

確認済みの購入者

Excellent could not be better

Then again it is Philips!!!! Then again it is Philips!!!! Then again it is Philips!!!! Then again it is Philips!!!!

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内