販売終了
QT4015/15
思い通りのあごヒゲを簡単に
このフィリップススタブル＆ヒゲトリマーでヒゲを自在にスタイリングできます。0.5mm ～ 10mm の長さまで正確に調整できます。
0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能
先進のチタン刃
1 時間の充電で 90 分間コードレスで使用可能
ホイールを回してお好みの長さを選択してロックするだけ：0.5mm の無精ヒゲから 10mm の長いあごヒゲまで 0.5 mm 単位で長さを調節可能
優れたカット性能を発揮し、切れ味が長持ちする最新鋭のチタン刃
0.5 mm の無精ヒゲに仕上げるにはトリマーを一番短い長さに設定します。
3.8
5 中
8
レビュー
PoorUserExperience
07/02/2019
Australia
Best in class
Works as advertised, has done me proud for over two years and never skipped a beat. The adjustable trimmer allows you to effectively reach the area under your jaw line that most shavers struggle with... There's a reason Philips haven't replaced this model...
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これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです
RobF
27/01/2017
Australia
確認済みの購入者
Awesome Product
Does exactly what it says - works really well and the price was great. I like the ease of cleaning and how I can have it either run off the built in re-chargeable battery or via power. I took it with me on holiday for 5 nights and used it only on battery power and it still doesn't need a recharge.
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです
DonJoJo
02/09/2016
Australia
確認済みの購入者
Excellent could not be better
Then again it is Philips!!!! Then again it is Philips!!!! Then again it is Philips!!!! Then again it is Philips!!!!
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Beard and stubble trimmer に対するレビューです