This is the worst trimmer I have ever used, and I have previously owned two other non-Philips trimmers. I needed to upgrade from my old trimmer that I purchased 6 years ago because the battery was no longer working and I was using it connected to electricity which was a bit inconvenient for me. I purchased the Philips QT4015 because its specs had 0.5mm precision which I thought would be perfect for me as I don’t have a beard but just stubble that I maintain every few days with a trimmer. I was very excited to use the Philips QT4015 but the performance was woeful. Even when connected to electricity, the trimmer was not able to trim my hair that was definitely longer than 0.5mm. I had to keep going over and over the same section on my face, and the results were inconsistent cutting and did not even match the closer trimming of my previous trimmers. I have used the Philips QT4015 twice and will not use it again. I have gone back to using my old trimmer. Will Philips be able to give me a refund for a product that does not work to an acceptable standard?