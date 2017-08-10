販売終了
QT4012/15
思い通りのヒゲデザインを簡単に
ヒゲトリマーでヒゲを自在にスタイリング。0.5mm～10mm の長さまで正確に調節できます。
0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能
チタンコーティング刃
1 時間の充電で約60分間コードレスで使用可能
ズームロック長さ調節リングを回してお好みの長さを選択してロックするだけ：0.5mm の無精ヒゲから 10mm の長いあごヒゲまで 0.5 mm 単位で長さを調節可能
優れたカット性能を発揮し、切れ味が長持ちする最新鋭のチタン刃
0.5 mm の無精ヒゲに仕上げるにはトリマーを一番短い長さに設定します。
4.5
5 中
17
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
syujie
10/08/2017
日本
確認済みの購入者
使い勝手がいい！
髭や髪のサイドを刈る時に長さ調整を容易に出来る。 コスパ面でも他のメーカーより良く手入れも容易に出来る。
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4012/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4012/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
hammer11
22/11/2016
日本
プロモーションの一部
とても使いやすいです
自分は、もみあげから広範囲にヒゲがはえるので伸びたら全て剃っていましたが、このシェーバーは段階調整ができ細かいところまでそれるので常に同じ状態を保てたいます。 手入れが簡単で、バッテリー式な上にコンパクトなので持ち運びも簡単です。
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4012/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4012/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
Yok1818
20/11/2016
日本
プロモーションの一部
とにかく簡単！
操作方法が非常にシンプルで簡単。 ダイヤルを回し、好みの長さを設定し剃るだけ。 肝心の切れ味は抜群で、何度も往復して剃る必要がなくストレスを感じません。 お風呂で使えるので掃除も水で洗えば非常に楽チン。 手軽にヒゲのスタイリングができるお気に入りのトリマーです。
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4012/15 ヒゲトリマー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Beardtrimmer series 3000 QT4012/15 ヒゲトリマー に対するレビューです