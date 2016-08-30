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販売終了

StyleShaver防水シェーバー＆スタイラー

QS6162/32

自由なスタイルを楽しむ

フィリップスのスタイルシェーバーで自分のスタイルを作り上げましょう。このデュアルサイド ヒゲスタイラー＆シェーバーでは、手首を返すだけで思い通りの無精ヒゲ、スタイリッシュなヒゲ、すっきりした深剃りまで、あらゆるヒゲのスタイルを作り上げることができます。

すべての特長を見る

シェービング、トリミング、スタイリング - 自由なスタイルを楽しむ

自由なスタイルを楽しむ

  • 0.5mm 単位

  • リバーシブルトリマー

  • 1 時間の充電で約 75 分間コードレスで使用可能

  • 3枚刃往復シェーバー

ヒゲ／無精ヒゲトリマー：1 ～ 10 mm まで 12 段階の長さ調節 *コームなしで 0.5mmにトリミング可能

ヒゲ／無精ヒゲトリマー：1 ～ 10 mm まで 12 段階の長さ調節 *コームなしで 0.5mmにトリミング可能

フルメタルトリマー（32mm）と 12 段階の長さに調節できるコームでお好みの長さで思い通りに仕上げることが可能です。また、長さ設定調整リングでヒゲの長さを確実にロックできます。耐久性に優れたメタルトリマーと肌にやさしい丸みを帯びた先端により、正確で均一なトリミングが可能です。

新型シェーバー：従来のシェーバーより 20% すばやくシェービング

新型シェーバー：従来のシェーバーより 20% すばやくシェービング

新型 2 枚刃シェーバーでは、スタイルの周囲を簡単にシェービングできます。中央のトリマーが長く固いヒゲを捕らえ、2 枚のフローティング刃があらゆるヒゲを根元からしっかり深剃りします。

32 mm または 15 mm フルメタルトリマーで細部まで思い通りの仕上がり

32 mm または 15 mm フルメタルトリマーで細部まで思い通りの仕上がり

調節可能コームを外すと、フルメタル リバーシブルトリマーが現れます。32 mm のトリマーはパワフルなトリミングに、15 mm のトリマーは剃りにくい部分の細かい仕上げに適しています。丸みを帯びた先端が肌にスムーズに密着。精密なカッターで確実にトリミングすることで思い通りの仕上がりとなります。顔の細かい輪郭や、鼻の下、口の周りなどの部分仕上げに最適です。

技術仕様

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