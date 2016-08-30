販売終了
QS6162/32
自由なスタイルを楽しむ
フィリップスのスタイルシェーバーで自分のスタイルを作り上げましょう。このデュアルサイド ヒゲスタイラー＆シェーバーでは、手首を返すだけで思い通りの無精ヒゲ、スタイリッシュなヒゲ、すっきりした深剃りまで、あらゆるヒゲのスタイルを作り上げることができます。
0.5mm 単位
リバーシブルトリマー
1 時間の充電で約 75 分間コードレスで使用可能
3枚刃往復シェーバー
フルメタルトリマー（32mm）と 12 段階の長さに調節できるコームでお好みの長さで思い通りに仕上げることが可能です。また、長さ設定調整リングでヒゲの長さを確実にロックできます。耐久性に優れたメタルトリマーと肌にやさしい丸みを帯びた先端により、正確で均一なトリミングが可能です。
新型 2 枚刃シェーバーでは、スタイルの周囲を簡単にシェービングできます。中央のトリマーが長く固いヒゲを捕らえ、2 枚のフローティング刃があらゆるヒゲを根元からしっかり深剃りします。
調節可能コームを外すと、フルメタル リバーシブルトリマーが現れます。32 mm のトリマーはパワフルなトリミングに、15 mm のトリマーは剃りにくい部分の細かい仕上げに適しています。丸みを帯びた先端が肌にスムーズに密着。精密なカッターで確実にトリミングすることで思い通りの仕上がりとなります。顔の細かい輪郭や、鼻の下、口の周りなどの部分仕上げに最適です。
レビュー