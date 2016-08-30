32 mm または 15 mm フルメタルトリマーで細部まで思い通りの仕上がり

調節可能コームを外すと、フルメタル リバーシブルトリマーが現れます。32 mm のトリマーはパワフルなトリミングに、15 mm のトリマーは剃りにくい部分の細かい仕上げに適しています。丸みを帯びた先端が肌にスムーズに密着。精密なカッターで確実にトリミングすることで思い通りの仕上がりとなります。顔の細かい輪郭や、鼻の下、口の周りなどの部分仕上げに最適です。