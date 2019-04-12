販売終了
QS6161/32
ヒゲスタイルを完璧にキメるならシェーバーｘヒゲトリマー（一体型）。
あらゆるヒゲスタイルを自由に楽しみたいすべてのオトコたちへ。ヒゲをデザインするための性能を徹底的に追及した、シェーバーとヒゲトリマーの一体型スタイルシェーバー。 1mm～10mmまで12段階の長さにヒゲを整えられるヒゲコームと、細部のヒゲを整えたいときに便利なディテールコームの2種類付属。 お風呂シェーブ対応でシェービング速度を従来比で20％向上した新モデル。
0.5mm 単位
リバーシブルトリマー
1 時間の充電で約 75 分間コードレスで使用可能
３枚刃往復式シェーバー
フルメタルトリマー（32mm）と 12 段階の長さに調節できるコームでお好みの長さで思い通りに仕上げることが可能です。また、長さ設定調整リングでヒゲの長さを確実にロックできます。耐久性に優れたメタルトリマーと肌にやさしい丸みを帯びた先端により、正確で均一なトリミングが可能です。
３枚刃往復式シェーバーで、簡単にシェービングできます。中央のトリマーが長く固いヒゲを捕らえ、2 枚のフローティング刃があらゆるヒゲを深剃りします。
調節可能コームを外すと、フルメタル リバーシブルトリマーが現れます。32 mm のトリマーはパワフルなトリミングに、15 mm のトリマーは剃りにくい部分の細かい仕上げに適しています。丸みを帯びた先端が肌にスムーズに密着。精密なカッターで確実にトリミングすることで完璧な仕上がりとなります。顔の細かい輪郭や、鼻の下、口の周りなどの部分仕上げに最適です。
4.1
5 中
8
レビュー
88%
のがこの製品を推奨
Kousaki
12/04/2019
日本
グルーミング以外にひげそりにも
普段はヒゲ剃りに使っています。Shaverはphilipsを持っていますが、ヒゲを伸ばしていないのですが、時折、長いヒゲが数本残っています、Shaverでは剃れ残しが出来てしまいます。それで、この機械の出番でトリマー部でカットし、shaverで綺麗に剃ります。
はい、この製品をお勧めします
これは StyleShaver QS6161/32 防水シェーバー＆スタイラー に対するレビューです
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Sami2727
20/08/2016
Australia
確認済みの購入者
Very ergonomic and easy to use.
Very well designed. Feels solid and does the job perfectly.
はい、この製品をお勧めします
これは StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler に対するレビューです
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Sanju02
30/03/2016
Australia
The perfect companion
Really love this machine. Very easy to use and has handy features. I would recommend this to my friends.
はい、この製品をお勧めします
これは StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler に対するレビューです
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