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販売終了

StyleShaverスタイルシェーバー

QS6161/32

4.1

| (8) レビュー | 88% のがこの製品を推奨

ヒゲスタイルを完璧にキメるならシェーバーｘヒゲトリマー（一体型）。

あらゆるヒゲスタイルを自由に楽しみたいすべてのオトコたちへ。ヒゲをデザインするための性能を徹底的に追及した、シェーバーとヒゲトリマーの一体型スタイルシェーバー。　1mm～10mmまで12段階の長さにヒゲを整えられるヒゲコームと、細部のヒゲを整えたいときに便利なディテールコームの2種類付属。　お風呂シェーブ対応でシェービング速度を従来比で20％向上した新モデル。

すべての特長を見る

シェービング、トリミング、スタイリング - 自由なスタイルを楽しむ

ヒゲスタイルを完璧にキメるならシェーバーｘヒゲトリマー（一体型）。

  • 0.5mm 単位

  • リバーシブルトリマー

  • 1 時間の充電で約 75 分間コードレスで使用可能

  • ３枚刃往復式シェーバー

リバーシブルトリマー：1 ～ 10 mm まで 12 段階の長さ調節

リバーシブルトリマー：1 ～ 10 mm まで 12 段階の長さ調節

フルメタルトリマー（32mm）と 12 段階の長さに調節できるコームでお好みの長さで思い通りに仕上げることが可能です。また、長さ設定調整リングでヒゲの長さを確実にロックできます。耐久性に優れたメタルトリマーと肌にやさしい丸みを帯びた先端により、正確で均一なトリミングが可能です。

３枚刃往復式シェーバー：当社従来製品よりシェーバー速度20%アップ

３枚刃往復式シェーバー：当社従来製品よりシェーバー速度20%アップ

３枚刃往復式シェーバーで、簡単にシェービングできます。中央のトリマーが長く固いヒゲを捕らえ、2 枚のフローティング刃があらゆるヒゲを深剃りします。

32 mm または 15 mm フルメタルトリマーで完璧な細部仕上げ

32 mm または 15 mm フルメタルトリマーで完璧な細部仕上げ

調節可能コームを外すと、フルメタル リバーシブルトリマーが現れます。32 mm のトリマーはパワフルなトリミングに、15 mm のトリマーは剃りにくい部分の細かい仕上げに適しています。丸みを帯びた先端が肌にスムーズに密着。精密なカッターで確実にトリミングすることで完璧な仕上がりとなります。顔の細かい輪郭や、鼻の下、口の周りなどの部分仕上げに最適です。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.1

5 中

8

レビュー

88%

のがこの製品を推奨

3
2

12/04/2019

日本

日本

グルーミング以外にひげそりにも

普段はヒゲ剃りに使っています。Shaverはphilipsを持っていますが、ヒゲを伸ばしていないのですが、時折、長いヒゲが数本残っています、Shaverでは剃れ残しが出来てしまいます。それで、この機械の出番でトリマー部でカットし、shaverで綺麗に剃ります。

はい、この製品をお勧めします

これは StyleShaver QS6161/32 防水シェーバー＆スタイラー に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは StyleShaver QS6161/32 防水シェーバー＆スタイラー に対するレビューです

20/08/2016

Australia

Australia

確認済みの購入者

Very ergonomic and easy to use.

Very well designed. Feels solid and does the job perfectly.

はい、この製品をお勧めします

これは StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler に対するレビューです

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30/03/2016

Australia

Australia

The perfect companion

Really love this machine. Very easy to use and has handy features. I would recommend this to my friends.

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これは StyleShaver QS6161/32 Waterproof shaver & styler に対するレビューです

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