販売終了
QS6160/32
お好みのスタイルに
Styleshaver でお好みのスタイルに仕上げましょう。このデュアルエンド電動ヒゲトリマー／スタイラ－では、固いヒゲでも手首を返すだけでスタイリッシュなヒゲ、無精ヒゲ、すっきりした深剃りに仕上げることができます。
Pro
0.5～10mm まで 12 段階の長さに調節可能なフルサイズ（32mm）フィリップスヒゲおよびスタブルトリマーは、お好みの長さに完璧に仕上げることができ、ホイールを回すだけでヒゲの長さを確実にロックできます。耐久性に優れたメタルトリマーと肌にやさしいラウンドエッジにより、正確で均一なトリミングが可能です。
調節可能コームを外すと、リバーシブルプレシジョントリマーが現れます。32mm のトリマーはパワフルなトリミングに対応し、15mm 幅のきわぞりトリマーは、鼻の下や口の周りなど、細かい部分の仕上げに最適です。快適に深剃りしながら肌にやさしい設計で、細かいラインや微妙な部分など、仕上がりを確認しながらトリミングできます。
2 枚刃シェーバーでは、ヒゲの周りにある無精ヒゲやアゴ下のヒゲでも簡単に剃り上げることができます。中央のトリマーが長く固いヒゲを捕らえ、2 枚のフローティング刃があらゆるヒゲを完璧に深剃りします。
レビュー