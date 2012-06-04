リバーシブルトリマー： 32mm と 15mm のトリマーで細かい部分を完璧に仕上げる

調節可能コームを外すと、リバーシブルプレシジョントリマーが現れます。32mm のトリマーはパワフルなトリミングに対応し、15mm 幅のきわぞりトリマーは、鼻の下や口の周りなど、細かい部分の仕上げに最適です。快適に深剃りしながら肌にやさしい設計で、細かいラインや微妙な部分など、仕上がりを確認しながらトリミングできます。