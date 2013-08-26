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販売終了

StyleShaver防水スタイラー＆シェーバー

QS6140/15

3.5

| (8) レビュー

お好みのスタイルに

Styleshaver でお好みのスタイルに仕上げましょう。このデュアルエンド電動ヒゲトリマー／スタイラ－では、固いヒゲでも手首を返すだけでスタイリッシュなヒゲ、無精ヒゲ、すっきりした深剃りに仕上げることができます。

すべての特長を見る

トリミング、スタイリング、シェービングを 1 台で

お好みのスタイルに

  • 0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能

  • 4 時間の充電で 50 分間コードレスで使用可能

  • 2 枚刃シェーバー

4 時間充電で 50 分間コードレス使用可能

4 時間充電で 50 分間コードレス使用可能

パワフルなリチウムイオンバッテリーにより、4 時間の充電で 50 分間使用できます。10 分間のクイック充電でも 10 分の快適なグルーミングが可能です。いつでも待たずに使用できます。

防水加工でお手入れ簡単

防水加工でお手入れ簡単

ヒゲのシェービングとトリミングがどこでも可能です。ウェット／ドライシェービングに対応し、使用後に水洗いするだけでお手入れも簡単です。

0.5～10mm まで 12 段階の長さに調節可能なヒゲトリマー

0.5～10mm まで 12 段階の長さに調節可能なヒゲトリマー

0.5～10mm まで 12 段階の長さに調節可能なフルサイズ（32mm）フィリップスヒゲおよびスタブルトリマーは、お好みの長さに完璧に仕上げることができ、ホイールを回すだけでヒゲの長さを確実にロックできます。耐久性に優れたメタルトリマーと肌にやさしいラウンドエッジにより、正確で均一なトリミングが可能です。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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3.5

5 中

8

レビュー

3
2

26/08/2013

Australia

Australia

Great Little Trimmer

I mainly bought this as a moustache trimmer , but its does it all . its great, I love it clean it under running tap . What a Ripper!

はい、この製品をお勧めします

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26/08/2013

Australia

Australia

Charging

The built in charging timer is great for a busy life style.

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16/09/2016

Australia

Australia

確認済みの購入者

perfect for my needs

product is lightweight, great design. suits my needs perfectly to trim my facial hair and shave.

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これは StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver に対するレビューです

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