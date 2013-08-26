販売終了
QS6140/15
お好みのスタイルに
Styleshaver でお好みのスタイルに仕上げましょう。このデュアルエンド電動ヒゲトリマー／スタイラ－では、固いヒゲでも手首を返すだけでスタイリッシュなヒゲ、無精ヒゲ、すっきりした深剃りに仕上げることができます。
0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能
4 時間の充電で 50 分間コードレスで使用可能
2 枚刃シェーバー
パワフルなリチウムイオンバッテリーにより、4 時間の充電で 50 分間使用できます。10 分間のクイック充電でも 10 分の快適なグルーミングが可能です。いつでも待たずに使用できます。
ヒゲのシェービングとトリミングがどこでも可能です。ウェット／ドライシェービングに対応し、使用後に水洗いするだけでお手入れも簡単です。
0.5～10mm まで 12 段階の長さに調節可能なフルサイズ（32mm）フィリップスヒゲおよびスタブルトリマーは、お好みの長さに完璧に仕上げることができ、ホイールを回すだけでヒゲの長さを確実にロックできます。耐久性に優れたメタルトリマーと肌にやさしいラウンドエッジにより、正確で均一なトリミングが可能です。
3.5
5 中
8
レビュー
Toughy
26/08/2013
Australia
Great Little Trimmer
I mainly bought this as a moustache trimmer , but its does it all . its great, I love it clean it under running tap . What a Ripper!
はい、この製品をお勧めします
これは StyleShaver QS6140/32 waterproof styler & shaver に対するレビューです
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Mo3y
26/08/2013
Australia
Charging
The built in charging timer is great for a busy life style.
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soulman
16/09/2016
Australia
確認済みの購入者
perfect for my needs
product is lightweight, great design. suits my needs perfectly to trim my facial hair and shave.
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