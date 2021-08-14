販売終了
QC5582/15
後頭部まで楽に届いて簡単セルフカット＆ヘッドシェーブ
フィリップス セルフヘアーカッターは、180º 回転する独自のヘッドで、手の届きにくい部分も楽にスタイリングできるため、常に正確にカットできます。また、ヘアーシェービングを取り付ければ、スキンヘッドへの仕上げも可能です。
ステンレス刃
11段階の長さ調節機能
1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能
収納ポーチ＆ヘアシェービングヘッド付
回転ヘッドでカッターの角度を自由に調節。ヘッドを回転させることで手の届きにくい部分も楽にカットできます。
なめらかなシェービングで、切り傷の心配もありません。ヘッドシェーブ アタッチメントを取り付けるだけで、思い通りに仕上げることができます。
カッターヘッドの下にある一体型ズームホイールを回すだけで、お好みの長さを選択してロックできます。2 つのコームで 1mm～15mm の長さに 2mm 刻みで正確に調節できます。専用コームでバズスタイルに仕上げたり、コームなしで 0.5mm の深剃りもできます。
4.4
5 中
14
レビュー
92%
のがこの製品を推奨
Salute74
14/08/2021
日本
リピ買いです
発売当初からQC5572愛用してましたが細部アタッチメントが破損してHC 7462/15に切り替えました。でも2年少しで電源が入らなくなりました。 丸洗いタイプじゃないのに風呂場で使ったツケでしょうか？ 丸洗いタイプを改めて探すと他社を含めてもこのセルフヘアカッター以外は無い！と決めました。 坊主頭で髭親父にはこれ程良いものはありません。
気に入った点
使いやすさ 丸洗いタイプ
これは Headgroom QC5582/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
これは Headgroom QC5582/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
naophil
25/07/2021
日本
確認済みの購入者
機能性、使いやすさ、性能全て良いと思います
デザインが気に入り、美容室で鋏カット後に揃え、と耳周りを短くするのに使ってもらいました。 お店の人もよく切れ短い部分もカットできると言っていました
気に入った点
扱いやすい 長さを調節しやすい
気に入らない点
組み込み（組み立て）がわかりずらかった
はい、この製品をお勧めします
これは Headgroom QC5582/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
使用日 2021-06-24
はい、この製品をお勧めします
これは Headgroom QC5582/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
使用日 2021-06-24
ナオキF
18/06/2021
日本
機能に優れ扱いやすい。デザインも良く刃もよく切れる
美容院で耳上カットしてもらい、鋏カット後全体仕上げで使ってもらい、ほぼ思い通りに仕上げてくれた。お店の人とのコミュニュケーションも楽しかった
気に入った点
価格に比べ扱いよく、きれいに仕上がる
気に入らない点
初めての、組んだり外したりがわかりずらかった
はい、この製品をお勧めします
これは Headgroom QC5582/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
使用日 2021-05-18
はい、この製品をお勧めします
これは Headgroom QC5582/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
使用日 2021-05-18
水洗いのみ