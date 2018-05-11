販売終了
QC5580/15
後頭部まで楽に届いて簡単セルフカット＆ヘッドシェーブ。
180°回転ヘッドでボウズ＆ショート。スキンヘッドも可能。
ステンレス刃
11段階の長さ調節機能
1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能
収納ポーチ＆ヘアーシェービングヘッド 付き
回転ヘッドでカッターの角度を自由に調節。ヘッドを回転させることで手の届きにくい部分も楽にカットできます。
なめらかなシェービングで、切り傷の心配もありません。ヘッドシェーブ アタッチメントを取り付けるだけで、思い通りに仕上げることができます。
カッターヘッドの下にある一体型ズームホイールを回すだけで、お好みの長さを選択してロックできます。2 つのコームで 1mm～15mm の長さに 2mm 刻みで正確に調節できます。専用コームでバズスタイルに仕上げたり、コームなしで 0.5mm の深剃りもできます。
4.0
5 中
6
レビュー
80%
のがこの製品を推奨
KrishG
11/05/2018
Singapore
Works as mentioned
Another excellent innovative product from Philips. I have been using this for 2+ years and still works like a charm. I definitely recommend this to others
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これは Headgroom QC5580/15 do-it-yourself hair clipper に対するレビューです
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これは Headgroom QC5580/15 do-it-yourself hair clipper に対するレビューです
JohnL
26/07/2017
Australia
Excellent
After considering more expensive alternatives, settled on this from Shaver shop. Could't be happier. Swivel head is fantastic design, and battery seems to have plenty of oomph. Recommend++
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これは Headgroom QC5580/32 do-it-yourself hair clipper に対するレビューです
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これは Headgroom QC5580/32 do-it-yourself hair clipper に対するレビューです
OldManEmu
07/05/2017
Australia
Worth buying
The swivel head is unique compared to others out there. It virtually allows you to eliminate any errors you may make with awkward hand movements using a non swivel head. The longest cutting comb at 15mm is too short for men who like some length on top. Others brands out there have a 45mm cutting comb.
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これは Headgroom QC5580/32 do-it-yourself hair clipper に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Headgroom QC5580/32 do-it-yourself hair clipper に対するレビューです
水洗いのみ