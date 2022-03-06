１．良い点 ・ヘッドの角度が左右に４５度と９０度に変えられるので、利き手でない左右どちらの手でも頭髪に適切な角度で刃をあて易い。 ・本体のダイヤルでコームの高さが７段階設定できるので、付属のコーム２個だけでベリーショートから丸坊主までの短髪なら散髪できるのが良い。 ・コームの高さが２ｍｍ毎にメモリで表記されているので分かりやすい ・グリップが手になじみやすくて持ちやすい。 ・以上の点で、これまでカットする部位ごとにコームの高さを差し替えていた家庭用バリカンに比べて１０分ほど早くカットを終えることができた。 ・満充電まで６０分は早くて良い。 ・自動研磨式ステンレス刃により刃の手入れ時にオイルが不要なのはすごい！ ・防水機能があるので浴室でも使用できる。また、使用後は洗うことで清潔に保管できる。 ・充電とAC電源の両方で使用できるのが良い。 ２．残念な点 ・コームの高さが１５ｍｍまでしかないので、ベリーショート以下の短髪までしか向かない。 ・頭頂部から襟足にかけてのカットの段差を目立たなくするための、「すく」用のコームが有れば良かった。 ３．気になる点 ・取扱説明書P１３の注意書きに、「回転ヘッドは、左右各９０度以上回転させないでください。故障の原因となります。」とがあるが、実態は左右ともに９０度を超えて３６０度回ってしまうのはどうしてなのか。問題があるのなら左右９０度以上回転しないように製作したほうが良いのではないか。 もしかしたら、「電源を入れて作動させるときには、左右各９０度以上回転させない。」が正しいのでしょうか。 実際に使用したときには、いったん電源を切って左右の角度を変えるときに、くるっと素早く２７０度回せて便利だった。