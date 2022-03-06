販売終了
QC5572/15
後頭部まで楽に届いて簡単セルフカット<br>
このフィリップス セルフヘアーカッターは 180º 回転する独自のヘッドで、手の届きにくい部分も楽にスタイリングできるため、常に正確な長さで均一にカットできます。
ステンレス刃
11段階の長さ調節機能
1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能
細部コーム
回転ヘッドでカッターの角度を自由に調節。ヘッドを回転させることで手の届きにくい部分も楽にカットできます。
カッターヘッドの下にある一体型ズームホイールを回すだけで、お好みの長さを選択してロックできます。2 つのコームで 1mm～15mm の長さに 2mm 刻みで正確に調節できます。専用コームでバズスタイルに仕上げたり、コームなしで 0.5mm の深剃りもできます。
超短髪専用のプレシジョンコーム（0.5mm ～ 3mm の長さ、0.5 mm 刻み）。
4.5
5 中
23
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
丸刈り坊
06/03/2022
日本
確認済みの購入者
綺麗に仕上がります
濡れても使えるので風呂場で刈ってます。 使った後も丸洗いが出来るので綺麗な状態です。 充電容量もタップリあるので途中で止まってしまう事もありません。
気に入った点
丸洗いが出来る
気に入らない点
無し
これは Headgroom QC5572/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
使用日 2020-03-06
これは Headgroom QC5572/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
使用日 2020-03-06
ナカムラ
12/10/2020
日本
確認済みの購入者
これで３代目
２代目から音も小さくなり、持ちやすく快適に１mmを多用しております。 非常に使いやすく、長持ちしています。
はい、この製品をお勧めします
これは Headgroom QC5572/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Headgroom QC5572/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
りらまろ
29/07/2020
日本
確認済みの購入者
買い替えて大正解
前モデルのQC5570を4年半使って壊れたので、買い替えを決断。 スキンヘッドに近い坊主なので、できるだけ短くなるものを探しました。 こちらの商品は水洗い可、注油不要が決めてとなり購入。 前のモデルはフル充電時と充電が落ちてきたときの音（力）に差がありましたが、新モデルは音も静かですし、充電容量で差がでなくなり進化してます。 と言っても、この新モデルも発売後かなり経過しているので、そろそろ新型が出てもいい頃？ このモデルでも全然問題ないですが、今使っているバリカンが壊れたとかでなければ、新型待ちの方がいいと思います
気に入った点
音も静かで坊主刈りがしやすい
気に入らない点
そろそろ新型が発売しそう
はい、この製品をお勧めします
これは Headgroom QC5572/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
使用日 2019-06-29
はい、この製品をお勧めします
これは Headgroom QC5572/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
使用日 2019-06-29
水洗いのみ