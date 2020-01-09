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販売終了

Headgroomセルフヘアーカッター

QC5570/15

3.2

| (5) レビュー

後頭部まで楽に届いて簡単セルフカット。

180°回転ヘッドでボウズ＆ショート。手の届きにくい後頭部もラクにカット。

すべての特長を見る

世界で最も支持を得ている電動メンズグルーミングブランド1

180° 回転ヘッド付き

後頭部まで楽に届いて簡単セルフカット。

  • ステンレス刃

  • 12 段階の長さ調節機能

  • 1 時間の充電で約 60 分間コードレスで使用可能

  • 細部コーム付き

180° 回転ヘッドであらゆる部分を容易にカットできます。

180° 回転ヘッドであらゆる部分を容易にカットできます。

回転ヘッドでカッターの角度を自由に調節。ヘッドを回転させることで手の届きにくい部分も楽にカットできます。

0.5 ～ 15mm まで 13 段階で簡単に長さ調節可能

0.5 ～ 15mm まで 13 段階で簡単に長さ調節可能

カッターヘッドの下にある一体型ズームホイールを回すだけで、お好みの長さを選択してロックできます。2 つのコームで 1mm～15mm の長さに 2mm 刻みで正確に調節できます。専用コームでバズスタイルに仕上げたり、コームなしで 0.5mm の深剃りもできます。

超短髪ボウズ・スタイル用プレシジョンコーム

超短髪ボウズ・スタイル用プレシジョンコーム

超短髪専用のプレシジョンコーム（0.5mm ～ 3mm の長さ、0.5 mm 刻み）。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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3.2

5 中

5

レビュー

4

09/01/2020

日本

日本

確認済みの購入者

手軽に使えて、プロの様な仕上がり。

散髪代の節約のために、購入しましたが、思ったよりも綺麗に切り揃えられるので、重宝しています。 切り落としました髪の毛の掃除には苦慮しています。

気に入った点

長さ調整機構が、良くできていて使い易く、綺麗に切り揃えられます。

気に入らない点

切り落とした髪の毛の掃除ですが、これは、どうしようもないですね！

はい、この製品をお勧めします

これは Headgroom QC5570/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです

使用日 2018-01-08

はい、この製品をお勧めします

これは Headgroom QC5570/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです

使用日 2018-01-08

26/10/2016

日本

日本

確認済みの購入者

ひとりで手軽に散髪

坊主頭ですが、ヘッドが回転するうえいろんな持ち方ができるのでひとりでもきれいに仕上げられます。セットした値より切れすぎることもないので安心して使えます。 切れ味も鋭くパワーも十分だけど不快な振動はよく抑えられてます。 そしてなんといってもお手入れが楽！ 使い終わったら水道でジャーッと洗い流して乾燥させいるだけで次も変わらぬ切れ味なので助かります。

はい、この製品をお勧めします

これは Headgroom QC5570/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Headgroom QC5570/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです

30/11/2016

日本

日本

残念なのはコームの耐久性が無さすぎる

使いやすさは、☆5だが コームの耐久性が無さすぎる クシの部分が根元付近から使用中に立て続けに2本折れてしまった 型番が変わり、価格も上がったにも関わらず コームは同じで買うのをやめた

はい、この製品をお勧めします

これは Headgroom QC5570/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは Headgroom QC5570/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです

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注釈

  1. 水洗いのみ 