販売終了
QC5562/15
後頭部まで楽に届いて簡単セルフカット＆ヘッドシェーブ
このフィリップスセルフヘアーカッターは 180º 回転する独自のヘッドで、手の届きにくい部分も楽にスタイリングできるため、常に正確な長さで均一にカットできます。
ステンレス刃
7段階の長さ調節機能
コードでの使用
回転ヘッドでカッターの角度を自由に調節。ヘッドを回転させることで手の届きにくい部分も楽にカットできます。
カッターヘッドの下にある一体型ズームホイールを回すだけで、お好みの長さを選択してロックできます。調節可能コームで 3mm～15mm の長さに 2mm 刻みで 8 段階に調節できます。コームなしで 0.5mm の深剃りもできます。
刃とコームの先端は丸みを帯びているため、肌を傷つけることなく快適にお手入れできます。
4.0
5 中
2
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
Toshi
16/10/2017
日本
確認済みの購入者
回転ヘッド、使い易いです。
家電量販店で色々迷ったのですが、充電を気にせずに 電源コードで使用できるこの製品を選択しました。 回転ヘッドで角度が変えられるため、後頭部や 側頭部のカットも容易に出来、とても満足しています。
はい、この製品をお勧めします
これは QC5562/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは QC5562/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
kokoro556
29/12/2016
日本
やや長めにカットできる
同社のワイヤレスの電動バリカンも所有しています。 この製品の特量は 刃先角度を自在に変えることができ セルフカットに適した機能性があります。 実際にワイヤレスを使用して、その使い方に慣れてしまっている 私には、刃先角度の変更がさほどの必要性がなく 本当の意味での機能性を味わうことができていないように感じます。 あと、同じメーカーの電動バリカンなのに カットした長さに差があるのも、少々不思議な感じがしました。 子供の頭を３ｍｍで坊主にしているのですが ワイヤレスよりも、こちらのほうが、長く感じます。 計測したわけではないので感覚的なものですが ３ｍｍでカットして、仕上がりが５ｍｍくらいに感じます。 あと、気に入っているのが、 オイルフリーで自動研磨してくるので メンテナンスが不要で楽々です。 残念なポイントとしては コームが１種類で１５ｍｍまでという点です。 上位機種を選定するといいだけのことなんですけどね。
はい、この製品をお勧めします
これは QC5562/15 セルフヘアーカッター に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
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水洗いのみ