同社のワイヤレスの電動バリカンも所有しています。 この製品の特量は 刃先角度を自在に変えることができ セルフカットに適した機能性があります。 実際にワイヤレスを使用して、その使い方に慣れてしまっている 私には、刃先角度の変更がさほどの必要性がなく 本当の意味での機能性を味わうことができていないように感じます。 あと、同じメーカーの電動バリカンなのに カットした長さに差があるのも、少々不思議な感じがしました。 子供の頭を３ｍｍで坊主にしているのですが ワイヤレスよりも、こちらのほうが、長く感じます。 計測したわけではないので感覚的なものですが ３ｍｍでカットして、仕上がりが５ｍｍくらいに感じます。 あと、気に入っているのが、 オイルフリーで自動研磨してくるので メンテナンスが不要で楽々です。 残念なポイントとしては コームが１種類で１５ｍｍまでという点です。 上位機種を選定するといいだけのことなんですけどね。