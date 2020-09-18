軽くてコンパクトなので荷物の中で嵩張りません。また握りやすい形状なので手・腕が疲れません。長距離移動の疲れが残っている翌朝には特に助かります。 とにかく軽いので、無駄な力を入れなくてもしっかりと剃れますので、皮膚が負けにくく滑らかに仕上がりとても満足しています。 また剃り味も思ったほどの変化を感じないので、いつもしっかり剃ることができています。本来の使用とは少し異なるかも知れませんが、剃髪のために毎朝髭に加えて頭髪も剃っていますので、普段どうしても刃の劣化が早く困っていましたが、自動的に切れ味をキープしてくれるのでとても有り難いです。 ワンタッチで本体に格納されているプラグによってコンセントから直接充電できるのも、手軽な上に充電器を持ち歩く必要がなくなるので大変助かります。 コンパクトであるが故のことだとは思いますが、フル充電までに時間がかかることが難点かな、と感じました。就寝中などにしっかり充電しておけば問題はないのですが、うっかり忘れて電池が切れことが一度あり、その時にはすぐに充電ができず、髭は剃れましたが頭髪までは剃れなかったことがありました。（頭髪についてはそもそもオマケのようなものなのですが・・・） 総合して、移動の多い人にはとても有り難い逸品だと思います。