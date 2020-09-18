販売終了
PQ190/16
旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー
フィリップス PQ190 充電式電気シェーバーは、ポータブルサイズで旅行や出張に最適。
ヨーロッパ生まれの深剃りシステム
耐久性の高い自動研磨式の刃でいつでもすっきり深剃り
フィリップス シェーバーの刃を肌により近づけ密着感を実現。独立したフロートヘッドが顔の輪郭にピタッとフィットします。
3.7
5 中
18
レビュー
88%
のがこの製品を推奨
Rest
18/09/2020
日本
プロモーションの一部
大変使いやすいので、お買い得です。
値段はリーズナブルでありながらそりごごちがよく外出時や出張の時に重宝しそうです。持った感じは軽量で、剃りやすいと思います。
気に入った点
軽く持ち運びできる
気に入らない点
バッテリーがもちが悪い
はい、この製品をお勧めします
これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2019-08-18
はい、この製品をお勧めします
これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2019-08-18
ひろ0222
18/09/2020
日本
プロモーションの一部
軽量で使いやすい
充電のコンセントが内蔵されているので充電器を別に持ち運びする必要がない。軽量なのに意外とよく剃れる。
気に入った点
軽い
気に入らない点
コンセントが出しにくい
はい、この製品をお勧めします
これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-08-18
はい、この製品をお勧めします
これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-08-18
ishi912
18/09/2020
日本
プロモーションの一部
コンパクトですごく良い
非常にコンパクトでよい、また、充電用のコンセント部分も折り畳みで本体に収納されるのがとても良い。出張用に最適と思う。
気に入った点
徹底的なコンパクトさ
気に入らない点
特にない
はい、この製品をお勧めします
これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-08-18
はい、この製品をお勧めします
これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです
使用日 2020-08-18
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