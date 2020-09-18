製品サポート

MyPhilips（製品登録・延長保証・ニュースレター）

すべてのシリーズ

お知らせ

お知らせ

製品に関する重要なお知らせ

もっと詳しく見る
  • 単一製品画像
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • 梱包写真
  • 単一製品画像
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • 製品詳細写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • その他の製品写真
  • 梱包写真

販売終了

2 Heads Shaver電気シェーバー

PQ190/16

3.7

| (18) レビュー | 88% のがこの製品を推奨

旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー

フィリップス PQ190 充電式電気シェーバーは、ポータブルサイズで旅行や出張に最適。

すべての特長を見る
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

電動シェーバー 世界No.11 ブランド

旅行や出張、携帯に便利なコンパクトシェーバー

肌にぴったりと密着して効率的に深剃り

肌にぴったりと密着して効率的に深剃り

ヨーロッパ生まれの深剃りシステム

自動研磨式の刃

自動研磨式の刃

耐久性の高い自動研磨式の刃でいつでもすっきり深剃り

顔の輪郭にフィット

顔の輪郭にフィット

フィリップス シェーバーの刃を肌により近づけ密着感を実現。独立したフロートヘッドが顔の輪郭にピタッとフィットします。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

3.7

5 中

18

レビュー

88%

のがこの製品を推奨

2
1

18/09/2020

日本

日本

大変使いやすいので、お買い得です。

値段はリーズナブルでありながらそりごごちがよく外出時や出張の時に重宝しそうです。持った感じは軽量で、剃りやすいと思います。

気に入った点

軽く持ち運びできる

気に入らない点

バッテリーがもちが悪い

はい、この製品をお勧めします

これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2019-08-18

はい、この製品をお勧めします

これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2019-08-18

18/09/2020

日本

日本

軽量で使いやすい

充電のコンセントが内蔵されているので充電器を別に持ち運びする必要がない。軽量なのに意外とよく剃れる。

気に入った点

軽い

気に入らない点

コンセントが出しにくい

はい、この製品をお勧めします

これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2020-08-18

はい、この製品をお勧めします

これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2020-08-18

18/09/2020

日本

日本

コンパクトですごく良い

非常にコンパクトでよい、また、充電用のコンセント部分も折り畳みで本体に収納されるのがとても良い。出張用に最適と思う。

気に入った点

徹底的なコンパクトさ

気に入らない点

特にない

はい、この製品をお勧めします

これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2020-08-18

はい、この製品をお勧めします

これは 2 Heads Shaver PQ190/16 電気シェーバー に対するレビューです

使用日 2020-08-18

ニュースレターを購読

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内

フィリップス製品、サービス、イベント、プロモーションに関する（自分の嗜好や行動に基づいた）情報の受信を希望します。購読はいつでも簡単に中止することができます。

  • ✓ フィリップスの最新情報をメールでお届け
  • ✓ 特別なオファーやキャンペーンのご案内
  • ✓ 製品モニターのご案内
注釈

  1. 画像はイメージです 