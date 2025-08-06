PPM2701DB/11
多方向からの目元ケア
エアバッグが手技を再現し、腫れぼったい目元をやさしくほぐします。
エアバッグマッサージの循環充気・放気
エアバッグとマッサージヘッドを組み合わせた定点マッサージ
3Dエアバッグで全方位に包み込む
安全な視認可能な窓、マッサージと仕事の両立が可能
周囲を温めるマッサージで、目元を潤し、目の周りを完全にリラックスさせます。
日常の業務や遊びに支障をきたさず、目の疲れを軽減する視界を確保する窓デザインが特徴です。両側中央にフードが設けられたデザインが特長です。エアバッグを押した際に眼球にかかる方向圧力を低減し、効果的な保護機能を提供します。
内側は赤ちゃんの肌のように柔らかく滑らかな触感のナノシリコーンレザーで作られています。耐久性と通気性に優れており、肌を常に乾燥させず、弱った目元を保護します。スクラブ加工が可能で、洗浄も簡単です。
専門的に設計されたスマートエアバッグが、目の周囲のすべての部分をカバーするように装備されています。各エアバッグは膨張・収縮することで、眼圧を手動で優しくマッサージし、目の痛みや不快感を和らげます。マッサージ中も眼球を押さえることなく、両目を適切な強度でケアできるマッサージ機です。
レビュー