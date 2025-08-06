エアバッグを使って手動マッサージをシミュレートし、腫れた目を落ち着かせます。

専門的に設計されたスマートエアバッグが、目の周囲のすべての部分をカバーするように装備されています。各エアバッグは膨張・収縮することで、眼圧を手動で優しくマッサージし、目の痛みや不快感を和らげます。マッサージ中も眼球を押さえることなく、両目を適切な強度でケアできるマッサージ機です。