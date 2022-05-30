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販売終了

Nose trimmer series 3000鼻毛／耳毛／眉毛トリマー

NT3162/10

4

| (104) レビュー | 83% のがこの製品を推奨

引っ張らないから痛くない

鼻、耳、眉をやさしく簡単にお手入れ。鼻の奥まで届きやすい理想的な角度で設計されたチューブトリマーが、すばやくやさしく快適にトリミング。毛を引っ張らないから痛くない。

すべての特長を見る

鼻毛、耳毛、眉毛をすばやく簡単にトリミング

引っ張らないから痛くない

  • 引っ張らないから痛くない

  • ガードシステム、理想的な角度

  • 水洗い可能、単 3 アルカリ乾電池

  • 2 種類の眉毛コーム、ソフトポーチ

ガードシステムで引き抜きや切り傷を防止

ガードシステムで引き抜きや切り傷を防止

チューブトリマーは、先端が丸みを帯びた超薄刃でカッターが肌に直接当たらないように設計されています。また、独立して動くカッター刃に毛が巻き込まれないようになっているため、毛が引き抜かれることはありません。

耳や鼻の奥まで届きやすい

フィリップスの鼻毛・耳毛トリマーは、耳や鼻の奥まで届きやすい理想的な角度に設計されており、眉にも使用できます。このトリマーがあれば、鼻、耳、眉を簡単快適にお手入れできます。

精密でシャープな切れ味

精密でシャープな切れ味

カッターとガードの両方に付いている超精密でシャープなカッティングスロットにより、すばやく効率的にカットできます。

技術仕様

この製品に関するサポート

よくある質問（FAQ）、取扱説明書、安全性に関する情報、ヒントを検索

レビュー

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4.0

5 中

104

レビュー

83%

のがこの製品を推奨

30/05/2022

日本

日本

確認済みの購入者

歳を取ると生えてくる耳の内側のムダ毛の処理に効果抜群

理容室で、このシェーバーを使って耳や襟元のムダ毛を処理してもっらたのがきっかけで出会って以来、もう何台目かになります。 30歳後半くらいから耳の内側に数本しっかかりした硬い毛がときどき生えるようになり、自分では見えないので困りものでした。 このシェーバーは顔のいろいろな曲線部分に合うように作られていて、耳に沿ってくるっと滑らすだけで安全に処理してくれるので手放せません。 豊富なアタッチメントで、眉や髭などの細かな部分を整えるのにも重宝します。 また、先端の刃の部分は水洗いできるので、衛生的に使用できるのも良い点です。本体も丈夫で、歯が錆びたこともありません。

気に入った点

同じ悩みを持つ同年代の友人へのプレゼントとして喜ばれています

気に入らない点

眉毛処理用のアタッチメントのサイズ(長さ)が自分にはしっくりこないことがあります

はい、この製品をお勧めします

これは Nose trimmer series 5000 NT5175/16 フェイススタイリングキット に対するレビューです

使用日 2020-05-30

はい、この製品をお勧めします

これは Nose trimmer series 5000 NT5175/16 フェイススタイリングキット に対するレビューです

使用日 2020-05-30

24/04/2022

日本

日本

確認済みの購入者

安全なトリマーです

出掛け前の身だしなみチェックの際に、気がつけばササっと手軽に処理が出来ます。刃も安全な作りでケガを恐れる事もありません

気に入った点

自動研磨機能

気に入らない点

特になし

はい、この製品をお勧めします

これは Nose trimmer series 5000 NT5172/16 フェイススタイリングキット（鼻、耳、眉、ヒゲ、モミアゲ、襟足） に対するレビューです

使用日 2021-04-23

はい、この製品をお勧めします

これは Nose trimmer series 5000 NT5172/16 フェイススタイリングキット（鼻、耳、眉、ヒゲ、モミアゲ、襟足） に対するレビューです

使用日 2021-04-23

16/04/2021

日本

日本

確認済みの購入者

使いやすいのが便利です

従来の鼻毛バリカンだと、巻き込む力が強すぎて、鼻の粘膜が傷ついたりしますが、この花毛トリマーは柔軟性があって、むおかつしっかりと鼻毛を剃ってくれます。

はい、この製品をお勧めします

これは Nose trimmer series 1000 NT1140/15 鼻毛／耳毛トリマー に対するレビューです

使用日 2020-04-16

はい、この製品をお勧めします

これは Nose trimmer series 1000 NT1140/15 鼻毛／耳毛トリマー に対するレビューです

使用日 2020-04-16

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