Google TV ストリーミングデバイス付属

Google TV は、お気に入りのストリーミングアプリやパーソナライズされたおすすめコンテンツを、使いやすい 1 つのプラットフォームに集約します。ユーザーフレンドリーなインタフェースにより、視聴履歴に基づいて番組、映画、動画を厳選し、Netflix、Hulu、Disney+ などのサービスからおすすめのコンテンツを提案します。延々とスクロールすることなく、新しいお気に入りを簡単に見つけることができます。