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NPX960/INT
究極のエンターテインメント体験を
NeoPix 960 Smart は、最大 150 インチの 1080p フル HD 映像をお楽しみいただけます。さらに、Google TV ストリーミングデバイスを搭載し、お気に入りのストリーミングアプリを 1 つのプラットフォームで快適に利用できます。
1080p 解像度
デュアルバンド Wi-Fi
パワフルサウンドシステム
スマートアプリ
USB ポートと HDMI ポートを搭載し、パソコン、ゲーム機、ストリーミングデバイスなど、さまざまなメディア機器を接続できます。
Google TV は、お気に入りのストリーミングアプリやパーソナライズされたおすすめコンテンツを、使いやすい 1 つのプラットフォームに集約します。ユーザーフレンドリーなインタフェースにより、視聴履歴に基づいて番組、映画、動画を厳選し、Netflix、Hulu、Disney+ などのサービスからおすすめのコンテンツを提案します。延々とスクロールすることなく、新しいお気に入りを簡単に見つけることができます。
オーディオシステムにより、臨場感あふれるサウンド体験をお楽しみいただけます。また、3.5 mm オーディオ出力端子を使用して、ヘッドホンや外部スピーカーを接続することも可能です。
レビュー