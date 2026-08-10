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NeoPix 960 Smartホームプロジェクター

NPX960/INT

究極のエンターテインメント体験を

NeoPix 960 Smart は、最大 150 インチの 1080p フル HD 映像をお楽しみいただけます。さらに、Google TV ストリーミングデバイスを搭載し、お気に入りのストリーミングアプリを 1 つのプラットフォームで快適に利用できます。

すべての特長を見る

究極のエンターテインメント体験を

  • 1080p 解像度

  • デュアルバンド Wi-Fi

  • パワフルサウンドシステム

  • スマートアプリ

幅広い機器との接続に対応

幅広い機器との接続に対応

USB ポートと HDMI ポートを搭載し、パソコン、ゲーム機、ストリーミングデバイスなど、さまざまなメディア機器を接続できます。

Google TV ストリーミングデバイス付属

Google TV ストリーミングデバイス付属

Google TV は、お気に入りのストリーミングアプリやパーソナライズされたおすすめコンテンツを、使いやすい 1 つのプラットフォームに集約します。ユーザーフレンドリーなインタフェースにより、視聴履歴に基づいて番組、映画、動画を厳選し、Netflix、Hulu、Disney+ などのサービスからおすすめのコンテンツを提案します。延々とスクロールすることなく、新しいお気に入りを簡単に見つけることができます。

迫力のフルレンジサウンドシステム

迫力のフルレンジサウンドシステム

オーディオシステムにより、臨場感あふれるサウンド体験をお楽しみいただけます。また、3.5 mm オーディオ出力端子を使用して、ヘッドホンや外部スピーカーを接続することも可能です。

技術仕様

この製品に関するサポート

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