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販売終了

メンズ ビザピュア

MS5075

4.5

| (301) レビュー | 98% のがこの製品を推奨

第一印象が変わる、爽快、清潔肌。テカリに打ち勝つ、驚きの洗浄効果！

ダブルアクションを採用したフィリップス メンズ ビザピュアは、日々の洗顔をワンランクアップさせます。お気に入りの洗顔フォームやジェルとあわせて使うと、より効果的。やさしいタッチで、清潔で爽快な肌へと導きます。

すべての特長を見る

メンズビザピュアは、回転と音波振動の3Dの動きにより、手洗顔の10倍*1の洗浄効果を実現！

第一印象が変わる、爽快、清潔肌。テカリに打ち勝つ、驚きの洗浄効果！

  • 洗顔ブラシ

ダブルアクション：音波振動と回転の組み合わせ

ダブルアクション：音波振動と回転の組み合わせ

音波振動と回転の組み合わせ。上下の振動が、ほこりや古い角質などの肌表面の汚れをやさしく効果的に浮き立たせます。回転運動が汚れを取り除き、肌はよりしっかり洗浄された状態になります。毛先の動きが連動し、さっぱりとした心地よい洗い上がりです。

肌のタイプやケアに応じて、ジェントルクレンジング用とディープクレンジング用の 2 種類をご用意

肌のタイプやケアに応じて、ジェントルクレンジング用とディープクレンジング用の 2 種類をご用意

Philips VisaPure Men は 2 種類： やさしくソフトに洗うジェントルクレンジング用と、心地よく洗いながらしっかり落とすディープクレンジング用です。

肌やヒゲが柔らかくなり、シェービングがより快適

肌やヒゲが柔らかくなり、シェービングがより快適

フィリップス メンズ ビザピュア 使用後は肌やヒゲがやわらかくなり、シェービングがより快適です。

技術仕様

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レビュー

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4.5

5 中

301

レビュー

98%

のがこの製品を推奨

08/03/2018

日本

日本

確認済みの購入者

見た目もよく実用的

家族が腕を骨折したときプレゼントしました。 片腕が使えなくても洗顔できて喜んでました。 デザインもとてもスマートでカッコイイです。 水濡れも大丈夫ですが、丸洗いするとき電源を入れないように、 その点だけ注意すればいいみたいです。

はい、この製品をお勧めします

これは MS5075 メンズ ビザピュア に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

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24/01/2017

日本

日本

確認済みの購入者

洗顔をやさしく、しっかりと行えます。

洗顔の際、毎日使用してますが、やさしくキレイに洗顔が行えて、とても気に入っています。今まで使用していた洗顔料が、手で擦っていた時よりも、本来の洗顔料の力を発揮してくれているような感じがします。 オールシーズン快適に使用できます。 冬はしっとりと乾燥を防ぎ、夏場はさっぱりと洗顔できます。 こちらで慣れると、手での洗顔には戻りたくなくなってしまいます。 一回充電を行うと、切れるまでの持ちもとても良く感じます。 ブラシも通常タイプとソフトタイプと選べるのも良いです。 一度、故障してしまいましたが、サポートもしっかりとしていて、とても安心感がありました。

はい、この製品をお勧めします

これは MS5075 メンズ ビザピュア に対するレビューです

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これは MS5075 メンズ ビザピュア に対するレビューです

01/09/2020

한국

한국

모공 클렌징에 아주 좋습니다.

아이가 10대가 되면서 피지가 많아 지면서 코에 블랙헤드가 많이 생겨서 구입하게되었고 클렌징 오일로 블랙헤드를 녹인후 이제품을 이용해 클렌징 해주면 블랙헤드가 눈에 뛰게 줄어들었습니다.

気に入った点

블랙헤드 클렌징에 효과가 좋아요

気に入らない点

아직은 없습니다.

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これは MS5075/15 VisaPure Men に対するレビューです

使用日 2020-07-31

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これは MS5075/15 VisaPure Men に対するレビューです

使用日 2020-07-31

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