販売終了
第一印象が変わる、爽快、清潔肌。テカリに打ち勝つ、驚きの洗浄効果！
ダブルアクションを採用したフィリップス メンズ ビザピュアは、日々の洗顔をワンランクアップさせます。お気に入りの洗顔フォームやジェルとあわせて使うと、より効果的。やさしいタッチで、清潔で爽快な肌へと導きます。
洗顔ブラシ
音波振動と回転の組み合わせ。上下の振動が、ほこりや古い角質などの肌表面の汚れをやさしく効果的に浮き立たせます。回転運動が汚れを取り除き、肌はよりしっかり洗浄された状態になります。毛先の動きが連動し、さっぱりとした心地よい洗い上がりです。
Philips VisaPure Men は 2 種類： やさしくソフトに洗うジェントルクレンジング用と、心地よく洗いながらしっかり落とすディープクレンジング用です。
フィリップス メンズ ビザピュア 使用後は肌やヒゲがやわらかくなり、シェービングがより快適です。
4.5
5 中
301
レビュー
98%
のがこの製品を推奨
まｍｑ2
08/03/2018
日本
確認済みの購入者
見た目もよく実用的
家族が腕を骨折したときプレゼントしました。 片腕が使えなくても洗顔できて喜んでました。 デザインもとてもスマートでカッコイイです。 水濡れも大丈夫ですが、丸洗いするとき電源を入れないように、 その点だけ注意すればいいみたいです。
はい、この製品をお勧めします
これは MS5075 メンズ ビザピュア に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは MS5075 メンズ ビザピュア に対するレビューです
yoji9
24/01/2017
日本
確認済みの購入者
洗顔をやさしく、しっかりと行えます。
洗顔の際、毎日使用してますが、やさしくキレイに洗顔が行えて、とても気に入っています。今まで使用していた洗顔料が、手で擦っていた時よりも、本来の洗顔料の力を発揮してくれているような感じがします。 オールシーズン快適に使用できます。 冬はしっとりと乾燥を防ぎ、夏場はさっぱりと洗顔できます。 こちらで慣れると、手での洗顔には戻りたくなくなってしまいます。 一回充電を行うと、切れるまでの持ちもとても良く感じます。 ブラシも通常タイプとソフトタイプと選べるのも良いです。 一度、故障してしまいましたが、サポートもしっかりとしていて、とても安心感がありました。
はい、この製品をお勧めします
これは MS5075 メンズ ビザピュア に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは MS5075 メンズ ビザピュア に対するレビューです
jjydud
01/09/2020
한국
모공 클렌징에 아주 좋습니다.
아이가 10대가 되면서 피지가 많아 지면서 코에 블랙헤드가 많이 생겨서 구입하게되었고 클렌징 오일로 블랙헤드를 녹인후 이제품을 이용해 클렌징 해주면 블랙헤드가 눈에 뛰게 줄어들었습니다.
気に入った点
블랙헤드 클렌징에 효과가 좋아요
気に入らない点
아직은 없습니다.
はい、この製品をお勧めします
これは MS5075/15 VisaPure Men に対するレビューです
使用日 2020-07-31
はい、この製品をお勧めします
これは MS5075/15 VisaPure Men に対するレビューです
使用日 2020-07-31