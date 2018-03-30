MDLS CRI は色認識には最適な CRI 92 の光を提供。非常に正確なカラーマッチングが要求される作業にも威力を発揮する CRI 92 のライティング

演色評価数（CRI）が高いほど、照射された物の色が正確に見えます。CRI の値が低い LED で照射すると、一部の色の見分けが難しくなります。非常に正確なカラーマッチングが要求される作業には、CRI 値が 90 以上の光源が最適です。Lumi LED s LUXEON LED を搭載したフィリップス MatchLine MDLS の CRI は 92。この光源はカラーマッチング時に最適です。