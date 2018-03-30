LPL443MODX1
正確なカラーチェックが可能なプロフェッショナル向け LED ライト
フィリップス MatchLine MDLS CRI は、簡単なカラーチェックや広範囲の塗装に最適なオールインワン LED ライトです。3 つの独立したモジュールから強力な白色 LED 光を照射します。360°全方位照射が可能なので、カラーマッチングや上質な仕上がりが可能です。
日光のような光
1500／750 ルーメンの LED 光で全方位照射
長寿命バッテリー
IK07／IP54 準拠のタフ設計
フィリップス MatchLine MDLS はモジュールごとに 2 段階の明るさが選べます。ブーストモード（500 ルーメン）は塗装の仕上げ確認や細かいタッチアップ作業に最適です。通常の作業では（あるいはバッテリー稼働時間を長くするためには）、エコモード（250 ルーメン）が適しています。強い光が必要な場合は、3 つのモジュールからの光を重ね合わせれば、1500 ルーメンという非常に明るい照射光が得られます。
演色評価数（CRI）が高いほど、照射された物の色が正確に見えます。CRI の値が低い LED で照射すると、一部の色の見分けが難しくなります。非常に正確なカラーマッチングが要求される作業には、CRI 値が 90 以上の光源が最適です。Lumi LED s LUXEON LED を搭載したフィリップス MatchLine MDLS の CRI は 92。この光源はカラーマッチング時に最適です。
質の高い塗装では、影が大敵です。フィリップス MatchLine MDLS は 3 つの独立したモジュールにそれぞれ LED 光源が搭載されているので、あらゆる方位から光を照射して影を排除することができます。しかもモジュールのヘッド部分は 300°回転可能。思うままに照射角度を変えられるので完璧な仕上げを目指せます。
レビュー