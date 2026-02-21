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わずか 2 週間で歯ぐきの健康を推進*
歯ぐきの健康を推進するには、プレミアムガムケアブラシヘッドを取り付けましょう。丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきにやさしく、やわらかな毛先で歯肉縁の歯垢を除去します。 * 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ ** マスバランス方式、ブラシの柄の部分においてさらに詳細をみる
ソニッケアー プレミアムガムケア ブラシヘッドは、高い洗浄力とやさしい磨き心地を両立。1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシで、歯と歯ぐきの境目に沿ってブラッシングすると柔らかいベース素材と毛先が圧力を吸収し、歯ぐきをしっかり保護します。 * 手磨きと比べ／クリーンモード使用時／フィリップス調べ
丸く植毛された毛先が歯ぐきを傷つけず、隅々まで汚れを落とします。また、毛先は柔らかく、歯肉炎が発症する歯肉の縁を効果的にクリーニング。ヘッドのサイズが小さいため、届きにくい奥の歯ぐきまでしっかりとブラッシングできます。
毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかり歯垢を除去します。
フィリップスソニッケアーのすべてのブラシヘッドは、細部までこだわって設計され、臨床試験を経ています。だからこそ、品質、安全性、性能の最高基準を満たしていることをお約束します。
ブラシの一部の色が変わり、交換の時期をお知らせします。またハンドルの機種によってはブラシヘッド交換お知らせ機能***によりランプで時期をお知らせします。（交換の目安：約3か月） *** ハンドルの機種によってはないものもあります
ソニッケアーのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、ニーズやお好みに応じてお気に入りを見つけてください。（Philips One, eシリーズ、キッズ除く）また、はめ込み式で取り付け簡単。
当社では、製品に使用する化石燃料由来プラスチックの削減に取り組んでいます。そのため、このブラシヘッドのプラスチックの70%はバイオベース素材です**。ISCC認証取得。 ** マスバランス方式、ブラシの柄の部分において
すべてのブラシヘッドは、リサイクル可能な紙製パッケージでお届けします。（廃棄はお住いの地方自治体のルールに従ってください）。ハサミ等がなくても簡単に手で開けられます。
デザインと仕上げ
互換性
内容・付属品
品質と性能
健康上の利点
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