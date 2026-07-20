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新着

Philips Sonicare 4100ソニッケアー 4100

HX4047/41

4

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

歯と歯ぐきを健康に保つためのケア

フィリップスソニッケアー 4100 なら、電動歯ブラシへの切り替えもスムーズ。手磨きと比べて最大 5 倍の歯垢除去力*で、毎日のケアをより効果的に。 * W2 ホワイトプラスブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ **目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合

すべての特長を見る
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

日本の歯科医・歯科衛生士の使用率NO.11

約 5 倍の歯垢をやさしく除去*

歯と歯ぐきを健康に保つためのケア

  • 手磨きの最大5倍の歯垢を除去*

  • 過圧防止センサー

  • 2段階の強さ設定

  • イージースタート

  • ガイドにあわせてブラッシング

手磨きの最大5倍の歯垢を除去*

手磨きの最大5倍の歯垢を除去*

フィリップス ソニッケアー4100は、手磨きと比べて最大5倍の歯垢除去力*で、毎日のケアがより効果的に。 * W2 ホワイトプラスブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ ／画像はイメージです

音波水流

音波水流

毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

押しつけ過ぎを伝える過圧防止センサー

初めての電動歯ブラシで力加減がわからなくても、歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押し付けすぎると、振動でお知らせします。振動の変化を感じたら力を抜くようにすれば、歯ぐきを傷めず、ブラッシングできます。 ソニッケアーは毎分約31,000ストロークで振動するため、力をあまり入れずに、こすらず、歯にあてながら使用します。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

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4.0

5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

5
3
2
1

20/07/2026

Australia

Australia

確認済みの購入者

A lovely toothbrush!

A lovely toothbrush. Very easy to use and feels nice in my hand.

気に入った点

It cleans your teeth really well.

はい、この製品をお勧めします

これは 4100 HX4043/41 Rechargeable toothbrush に対するレビューです

使用日 2026-06-01

はい、この製品をお勧めします

これは 4100 HX4043/41 Rechargeable toothbrush に対するレビューです

使用日 2026-06-01

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注釈

  1. POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ（電動歯ブラシブランド内での比較） 