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HX4047/41
歯と歯ぐきを健康に保つためのケア
フィリップスソニッケアー 4100 なら、電動歯ブラシへの切り替えもスムーズ。手磨きと比べて最大 5 倍の歯垢除去力*で、毎日のケアをより効果的に。 * W2 ホワイトプラスブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ **目安として 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回使用した場合
手磨きの最大5倍の歯垢を除去*
過圧防止センサー
2段階の強さ設定
イージースタート
ガイドにあわせてブラッシング
フィリップス ソニッケアー4100は、手磨きと比べて最大5倍の歯垢除去力*で、毎日のケアがより効果的に。 * W2 ホワイトプラスブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ ／画像はイメージです
毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです
初めての電動歯ブラシで力加減がわからなくても、歯と歯ぐきへの圧力を感知し、押し付けすぎると、振動でお知らせします。振動の変化を感じたら力を抜くようにすれば、歯ぐきを傷めず、ブラッシングできます。 ソニッケアーは毎分約31,000ストロークで振動するため、力をあまり入れずに、こすらず、歯にあてながら使用します。
4.0
5 中
1
レビュー
100%
のがこの製品を推奨
mattyp73
20/07/2026
Australia
確認済みの購入者
A lovely toothbrush!
A lovely toothbrush. Very easy to use and feels nice in my hand.
気に入った点
It cleans your teeth really well.
はい、この製品をお勧めします
これは 4100 HX4043/41 Rechargeable toothbrush に対するレビューです
使用日 2026-06-01
はい、この製品をお勧めします
これは 4100 HX4043/41 Rechargeable toothbrush に対するレビューです
使用日 2026-06-01
POHC 2025 Dental Professional Tracking Research調べ（電動歯ブラシブランド内での比較）