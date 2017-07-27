販売終了
HR2509/95
野菜をみずみずしく、均一にカット
簡単ワンプッシュ！野菜をみずみずしく、シャキッと食感に。 特別な形状に設計されたバスケットと、チョップドロップ用ブレード（毎分約1,500回転）の組合せで最適なサイズの食材がカップの中に落ちてきます。堅さの異なる食材を入れても、一気にカットができる。野菜（たまねぎ、キャベツなど）、果物（リンゴなど）、チーズ、ナッツ類など最適です。チョップドサラダにもぴったりです。 付属のフードプロセッサー用ブレードを使えば、離乳食、ジュース、ハンバーグなど毎日の料理にも大活躍。
2 つの機能：チョップドロップモード／フードプロセッサーモード
2 つの機能：粗／細
自動スピード選択
フィリップス OnionChef チョッパーには、2 種類のスピードが自動選択される機能が装備されています。粗みじんには低速の ChopDrop テクノロジー、細かいみじん切りには付属の高速ブレードが必要ですが、チョッパーが使用する速度を自動調整するため、毎回期待どおりの仕上がりを実現できます。
フィリップス OnionChef チョッパーの ChopDrop テクノロジーには、最適な低速が採用されています。そのため、玉ねぎやズッキーニ、ゆで卵、ピーマン、モッツァレラチーズなどの崩れやすい食材も、ナッツやニンジンなどの固い食材も、常に均一の大きさに切ることができます。お気に入りの惣菜や前菜（サルサ、ザジキ）、ソース、リゾットなどの下ごしらえにも最適です。
フィリップス OnionChef チョッパーはお手入れも簡単です。すべての部品は水洗い可能で、食器洗い機にも対応しています。
4.3
5 中
48
レビュー
91%
のがこの製品を推奨
ゆきのはな
27/07/2017
日本
すごい便利！
モニターで使用させていただきました。 マルチチョッパーを使用する前から、他社のブレンダーや紐を引っ張るみじん切りの機械？を使用してみじん切りなどをしておりましたが、出来上がりの量が少なく、何度も何度も取り替えたりして手間でした。 マルチチョッパーにしてからは、一回でたくさんの量が出来上がり、とても便利です。 マルチチョッパーでチョップドサラダやバナナジュースを作ると、子供たちが喜んでもりもり食べてくれます！
はい、この製品をお勧めします
これは Viva Collection HR2509/95 マルチチョッパー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Viva Collection HR2509/95 マルチチョッパー に対するレビューです
yumy86
24/06/2017
日本
プロモーションの一部
大活躍！！
今まで野菜などを小さく切りたい時はフードプロセッサーなどを使ったりしていましたが、大きさが揃わない、やり過ぎてペースト状になってしまうなどなかなか思うようにいかず、、、結局包丁で切るのが一番でした。ただ、包丁だと時間がかかるのが悩みで。。。 こちらの製品を使ってみたら、あっという間に野菜などが小さく、同じくらいの大きさに切れる！やりすぎた～！というストレスがなく大満足です！！ 子供がまだ小さいので、離乳食や毎日の料理に大活躍してくれています！ しかも、思っていたよりも部品が洗いやすい！今まで使っていたものは、洗いにくくて使うのをためらうこともあったのですが、これだとためらわず使用できます。 本当に我が家にきてくれてありがとう～！！といった感じです。笑 野菜を刻む時は潰れて水分がでたりすることもないのが嬉しいです。 音もそれほどきになりません。 3歳の子供がお手伝いできるくらい簡単な操作で使用できます。 個人的にはもう少し大きめのゴロゴロした感じのサイズでも刻めるようになるともっと嬉しいな～♪
はい、この製品をお勧めします
これは Viva Collection HR2509/95 マルチチョッパー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは Viva Collection HR2509/95 マルチチョッパー に対するレビューです
Lilo
21/06/2017
日本
プロモーションの一部
バスケットの小ささが気になるが、それ以外は満点！
■良かった点 ・食洗機対応！ 有り難かったです笑 黒（or白）の機械部分を除きすべてのパーツが食洗機対応です ・おいしい！ カットが早くて野菜がみずみずしいです。 食べにくいという理由で野菜が少し苦手息子（3歳）も、この商品で作ったチョップドサラダやふりかけはバクバク食べます。それだけで笑顔になれます。 ・付属レシピの品がおいしい 一通りすべて作りましたが、どれもおいしかったです。 ■微妙だった点 ・バスケットの容量 おいしいだけにあっという間に料理が無くなります。そこで問題になるのが容器の大きさ。手軽ではあるものの、材料の下処理だったりと事前に準備することも多く、もう一回同じ行動を取るのは結構億劫です。 2倍とはいわないまでも、気持ちもう一回り大きければ食べ盛りの子供がいる４〜５人の家庭でも１回の調理で済むのではないかなぁと思いました。 ・カッターホルダーが欲しい 私も妻も１回ずつ保管中のカッターで手を切りました。ミキサー用のカッターにはカバーのような物がついているのですが、それもあくまでも出荷時の梱包というようなもので、ちゃんとしたものではありません。製品を片付ける構造上、どうしても１つのカッターは外に出ることになってしまうことを考慮しても、しっかりとしたカッターホルダーが欲しかったです。 ■総括 私も妻も非常に満足しております。料理が楽しくなりました。
はい、この製品をお勧めします
これは Viva Collection HR2509/95 マルチチョッパー に対するレビューです
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