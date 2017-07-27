■良かった点 ・食洗機対応！ 有り難かったです笑 黒（or白）の機械部分を除きすべてのパーツが食洗機対応です ・おいしい！ カットが早くて野菜がみずみずしいです。 食べにくいという理由で野菜が少し苦手息子（3歳）も、この商品で作ったチョップドサラダやふりかけはバクバク食べます。それだけで笑顔になれます。 ・付属レシピの品がおいしい 一通りすべて作りましたが、どれもおいしかったです。 ■微妙だった点 ・バスケットの容量 おいしいだけにあっという間に料理が無くなります。そこで問題になるのが容器の大きさ。手軽ではあるものの、材料の下処理だったりと事前に準備することも多く、もう一回同じ行動を取るのは結構億劫です。 2倍とはいわないまでも、気持ちもう一回り大きければ食べ盛りの子供がいる４〜５人の家庭でも１回の調理で済むのではないかなぁと思いました。 ・カッターホルダーが欲しい 私も妻も１回ずつ保管中のカッターで手を切りました。ミキサー用のカッターにはカバーのような物がついているのですが、それもあくまでも出荷時の梱包というようなもので、ちゃんとしたものではありません。製品を片付ける構造上、どうしても１つのカッターは外に出ることになってしまうことを考慮しても、しっかりとしたカッターホルダーが欲しかったです。 ■総括 私も妻も非常に満足しております。料理が楽しくなりました。