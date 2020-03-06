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販売終了

Viva Collectionマルチチョッパー

HR2507/95

4

| (1) レビュー | 100% のがこの製品を推奨

刻む＋混ぜる+ミンチで手作りを楽しく簡単に

簡単ワンプッシュ！野菜をみずみずしく、シャキッと食感にみじん切り。堅さの異なる食材を入れても、一気にカットができます。野菜、果物、チーズ、ナッツ類などを刻んで美味しいチョップドサラダを！付属のフードプロセッサー用ブレードを使えば、ハンバーグ、スープ、離乳食など毎日の料理にも大活躍。更に、新しく付属になったフローズンフード・氷用ブレードで、活躍の幅が広がります。お家でフローズンカクテルや、フローズンフルーツを使ったデザートなど、お洒落なメニューが楽しめます。

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野菜のみじん切り、ひき肉のミンチに

刻む＋混ぜる+ミンチで手作りを楽しく簡単に

  • 時短料理の味方

  • チョップドロップ テクノロジー

  • 刻む＋混ぜる+ミンチの 1 台 3 役

  • 自動スピード選択

自動スピード選択

自動スピード選択

フィリップス マルチチョッパーには、2 種類のスピードが自動選択される機能が装備されています。チョップドロップ用は低速で、フードプロセッサー用は高速で、チョッパーが使用する速度を自動調整するため、いつでも期待どおりに仕上がります。

チョップドロップで粗みじん

チョップドロップで粗みじん

フィリップス マルチチョッパーのチョップドロップ テクノロジーは、最適な速度が採用されています。そのため、玉ねぎやズッキーニ、ゆで卵、ピーマン、モッツァレラチーズなどの崩れやすい食材も、ナッツやニンジンなどの固い食材も、常に均一の大きさに切ることができます。お気に入りの惣菜や前菜（サルサ、ザジキ）、ソース、リゾットなどの下ごしらえにも最適です。

食器洗い機に対応

食器洗い機に対応

フィリップス マルチチョッパーはお手入れも簡単です。すべての部品は水洗い可能で、食器洗い機にも対応しています。

技術仕様

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レビュー

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5 中

1

レビュー

100%

のがこの製品を推奨

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06/03/2020

日本

日本

確認済みの購入者

チョップドサラダ楽チン

コールスロー作りたくてこの製品を見つけました。キャベツの葉っぱを二、三枚入れてガーってやるだけでみじん切りが完成します。キャベツも水っぽなく美味しくサラダが出来上がります。かまぼこやピーナッツなどアレンジして食べると毎日飽きずに美味しくいただけます。 洗うのもサッと水で流せば綺麗になります。パーツも多くないので洗うのも簡単です。 うちでは出番が多い調理器具ですね。

気に入った点

簡単

気に入らない点

音が大きい

はい、この製品をお勧めします

これは Viva Collection HR2507/95 マルチチョッパー に対するレビューです

使用日 2019-02-05

はい、この製品をお勧めします

これは Viva Collection HR2507/95 マルチチョッパー に対するレビューです

使用日 2019-02-05

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