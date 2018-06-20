販売終了
HR2507/15
刻む＋混ぜる+ミンチで手作りを楽しく簡単に
簡単ワンプッシュ！野菜をみずみずしく、シャキッと食感にみじん切り。堅さの異なる食材を入れても、一気にカットができます。野菜、果物、チーズ、ナッツ類などを刻んで美味しいチョップドサラダを！付属のフードプロセッサー用ブレードを使えば、ハンバーグ、スープ、離乳食など毎日の料理にも大活躍。更に、新しく付属になったフローズンフード・氷用ブレードで、活躍の幅が広がります。お家でフローズンカクテルや、フローズンフルーツを使ったデザートなど、お洒落なメニューが楽しめます。
時短料理の味方
チョップドロップ テクノロジー
刻む＋混ぜる+ミンチの 1 台 3 役
自動スピード選択
玉ねぎのみじん切りは手間がかかり面倒なものです。そこで、フィリップスはシェフ並みのみじん切りが簡単にできるチョップドロップテクノロジーを開発しました。独自設計のマスケットに玉ねぎを入れると、シャープな 3 枚刃でみじん切りにされます。玉ねぎは最適な大きさになると下のボウルに落ちるため、常に同じ大きさに仕上がります。このチョッパーは玉ねぎに限らず、他の野菜、フルーツ、チーズ、ナッツなどにもご利用いただけます。
フィリップス マルチチョッパーは、パワフルな 500W モーターで固い食材もすばやく簡単にみじん切りにします。
フィリップス マルチチョッパーは鋭いステンレス製ブレードを装備しています。チョップドロップ テクノロジーの薄い 3 枚刃が崩れやすい食材をつぶさずに、同じ大きさにみじん切りします。また、付属のフードプロセッサー用ブレードを使えば、刻む・混ぜる・ミンチの 3 役を果たします。
レビュー