販売終了
HR2507/05
刻む＋混ぜる+ミンチで手作りを楽しく簡単に
簡単ワンプッシュ！野菜をみずみずしく、シャキッと食感にみじん切り。堅さの異なる食材を入れても、一気にカットができます。野菜、果物、チーズ、ナッツ類などを刻んで美味しいチョップドサラダを！付属のフードプロセッサー用ブレードを使えば、ハンバーグ、スープ、離乳食など毎日の料理にも大活躍。更に、新しく付属になったフローズンフード・氷用ブレードで、活躍の幅が広がります。お家でフローズンカクテルや、フローズンフルーツを使ったデザートなど、お洒落なメニューが楽しめます。
時短料理の味方
チョップドロップ テクノロジー
刻む＋混ぜる+ミンチの 1 台 3 役
自動スピード選択
フィリップス マルチチョッパーには、2 種類のスピードが自動選択される機能が装備されています。チョップドロップ用は低速で、フードプロセッサー用は高速で、チョッパーが使用する速度を自動調整するため、いつでも期待どおりに仕上がります。
フィリップス マルチチョッパーのチョップドロップ テクノロジーは、最適な速度が採用されています。そのため、玉ねぎやズッキーニ、ゆで卵、ピーマン、モッツァレラチーズなどの崩れやすい食材も、ナッツやニンジンなどの固い食材も、常に均一の大きさに切ることができます。お気に入りの惣菜や前菜（サルサ、ザジキ）、ソース、リゾットなどの下ごしらえにも最適です。
フィリップス マルチチョッパーはお手入れも簡単です。すべての部品は水洗い可能で、食器洗い機にも対応しています。
レビュー