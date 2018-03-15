モニターとして使用しました。 まず最初に作ったのがチョップドサラダです。思ったより野菜が細かくなります。 また材料の野菜によって切れ方が違います。キュウリは特に細かく切れるようなのでキュウリを多くすると少し水っぽくなります。 一回で出来る量は夫婦ふたりの我が家でも少ないので二回材料を入れて刻む必要がありますが、その際 蓋の溝に細かい野菜がついてしまうので慎重に外さないと次にセットする時にうまくハマらなくなるので少し困りました。 次にサルサソースやタルタルソースを作りました。 タマネギやピーマンがあっと言う間に細かく切れるので直ぐできます。 ただパクチーのような葉物はうまく切れなかったです。 タルタルソースの卵は見事に細かく切れてこれもとても時短で助かります。 次に冷凍していた枝豆を冷製スープにしました。タマネギをマルチチョッパーで微塵切りにすることで炒める工程も早く出来、煮込んだ枝豆もワザワザ大きなミキサーを出す手間もかからず、タマネギを切った後にブレードを変えてすり潰せるのでこれもかなり時短で作れたことは感動ものでした。 旦那もスープは絶賛でした。 簡単に器具も洗えちゃうので大好きなメロンジュース、バナナジュースも億劫にならずに作れるので大変重宝しています。 良い点 コンパクトで扱い易い セットも簡単で洗い易い デザインが良く、小さいのでキッチンに出しっ放しでも邪魔にならない 調理、片付けの時短が出来る 困った点 デザイン、コンパクト性が良い分 作れる容量が不満 連続して使用する際、蓋の内側に細かい野菜がつくので慎重に外さなければならい カッターがキケン！専用のホルダーが必要です。出来れば縦に収納できるものが欲しいです。 総括として、操作性やデザインは概ね大変満足しています。 これからも我が家で大活躍してくれそうです。