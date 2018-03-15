販売終了
HR2505/05
野菜をみずみずしく、均一にカット
簡単ワンプッシュ！野菜をみずみずしく、シャキッと食感に。 特別な形状に設計されたバスケットと、チョップドロップ用ブレード（毎分約1,500回転）の組合せで最適なサイズの食材がカップの中に落ちてきます。堅さの異なる食材を入れても、一気にカットができる。野菜（たまねぎ、キャベツなど）、果物（リンゴなど）、チーズ、ナッツ類など最適です。チョップドサラダにもぴったりです。 付属のフードプロセッサー用ブレードを使えば、離乳食、ジュース、ハンバーグなど毎日の料理にも大活躍。
2 つの機能：チョップドロップモード／フードプロセッサーモード
2 種類：荒い、細かい
自動スピード選択
フィリップス マルチチョッパーには、2 種類のスピードが自動選択される機能が装備されています。チョップドロップ用は低速で、フードプロセッサー用は高速で、チョッパーが使用する速度を自動調整するため、いつでも期待どおりに仕上がります。
フィリップス マルチチョッパーのチョップドロップ テクノロジーは、最適な速度が採用されています。そのため、玉ねぎやズッキーニ、ゆで卵、ピーマン、モッツァレラチーズなどの崩れやすい食材も、ナッツやニンジンなどの固い食材も、常に均一の大きさに切ることができます。お気に入りの惣菜や前菜（サルサ、ザジキ）、ソース、リゾットなどの下ごしらえにも最適です。
フィリップス マルチチョッパーはお手入れも簡単です。すべての部品は水洗い可能で、食器洗い機にも対応しています。
4.4
5 中
42
レビュー
95%
のがこの製品を推奨
すずちゃん
15/03/2018
日本
確認済みの購入者
良かったです
この商品を懸賞で当たったことを感謝します。１週間に１度、玉ねぎとニンジンをチョッパーし酢とオリーブオイルに漬けます。これをサラダにしたり、サンドにしたり、納豆にのせたり、ささみといためたりといろんな料理に使えて重宝しています。 このようにランダムに刻んだ玉ねぎがこんなにおいしいと思いませんでした。また手間を考えたら、マルチチョッパーを使ったほうが断然いいと思い、妹にも勧めました。
はい、この製品をお勧めします
これは ビバコレクション HR2505/05 マルチチョッパー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは ビバコレクション HR2505/05 マルチチョッパー に対するレビューです
コロのお父さん
16/07/2017
日本
暑いからヴィシソワーズ作りました。
暑い日が続きます。今日は、朝からヴィシソワーズを作りました。煮たジャガイモとネギや玉ねぎがフードプロセッサーモードで、すぐにペースト状になり、冷たい牛乳を注ぎ、かき混ぜるとスープのでき上り。ラディッシュときゅうりを浮かべたら、女房が、すごく喜びました。滑らかなペーストだったので、すぐに冷たい牛乳となじみ、加熱・冷却の手間が省け、フレッシュな牛乳の味も楽しめました。フードプロセッサーの威力に感激です。
はい、この製品をお勧めします
これは ビバコレクション HR2505/05 マルチチョッパー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは ビバコレクション HR2505/05 マルチチョッパー に対するレビューです
ペスカトーレミユキ
25/06/2017
日本
時短が出来て大助かりです
モニターとして使用しました。 まず最初に作ったのがチョップドサラダです。思ったより野菜が細かくなります。 また材料の野菜によって切れ方が違います。キュウリは特に細かく切れるようなのでキュウリを多くすると少し水っぽくなります。 一回で出来る量は夫婦ふたりの我が家でも少ないので二回材料を入れて刻む必要がありますが、その際 蓋の溝に細かい野菜がついてしまうので慎重に外さないと次にセットする時にうまくハマらなくなるので少し困りました。 次にサルサソースやタルタルソースを作りました。 タマネギやピーマンがあっと言う間に細かく切れるので直ぐできます。 ただパクチーのような葉物はうまく切れなかったです。 タルタルソースの卵は見事に細かく切れてこれもとても時短で助かります。 次に冷凍していた枝豆を冷製スープにしました。タマネギをマルチチョッパーで微塵切りにすることで炒める工程も早く出来、煮込んだ枝豆もワザワザ大きなミキサーを出す手間もかからず、タマネギを切った後にブレードを変えてすり潰せるのでこれもかなり時短で作れたことは感動ものでした。 旦那もスープは絶賛でした。 簡単に器具も洗えちゃうので大好きなメロンジュース、バナナジュースも億劫にならずに作れるので大変重宝しています。 良い点 コンパクトで扱い易い セットも簡単で洗い易い デザインが良く、小さいのでキッチンに出しっ放しでも邪魔にならない 調理、片付けの時短が出来る 困った点 デザイン、コンパクト性が良い分 作れる容量が不満 連続して使用する際、蓋の内側に細かい野菜がつくので慎重に外さなければならい カッターがキケン！専用のホルダーが必要です。出来れば縦に収納できるものが欲しいです。 総括として、操作性やデザインは概ね大変満足しています。 これからも我が家で大活躍してくれそうです。
はい、この製品をお勧めします
これは ビバコレクション HR2505/05 マルチチョッパー に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは ビバコレクション HR2505/05 マルチチョッパー に対するレビューです