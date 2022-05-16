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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Pasta and Noodle Maker Accessory HR2435/01
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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Pasta and Noodle Maker Accessory HR2435/01
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Pasta and Noodle Maker Accessory HR2435/01
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Pasta and Noodle Maker Accessory HR2435/01

販売終了

Avance Collectionヌードルメーカーアクセサリー

HR2435/01

3.7

| (6) レビュー | 80% のがこの製品を推奨

生麺が約 10 分で簡単に作れる

ご家庭でさまざまな種類の麺を作ってみませんか？フィリップスヌードルメーカーのアクセサリーキットを使えば、お好みの麺をご家庭で簡単に作ることができます。

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ラザニアや餃子を作れる製麺用キャップ

生麺が約 10 分で簡単に作れる

  • ラザニア／餃子を作れる製麺用キャップ

ラザニアと餃子を作るための製麺用キャップ 1 個

1 パックに製麺用キャップ 1 個が入っています。ヌードルメーカーにセットすれば、ご家庭で生の餃子の皮やラザニアを簡単に作れます。

独自の押し出し口の設計によりコシのある生麺を

精巧にデザインされた押し出し口により、特殊タイプの麺を成型し、しっかりした歯ごたえを実現します。

独自に設計されたクリーニングキットでお手入れが簡単

独自に設計されたクリーニングキットでお手入れが簡単

製麺用キャップにもお使いいただける独自に設計されたクリーニングキットを使えば、お手入れが簡単にできます。

技術仕様

この製品に関するサポート

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レビュー

これらのレビューは Bazaarvoice によって管理されており、不正防止技術と人的解析によってサポートされている Bazaarvoice Authenticity Policy に準拠しています。詳細については、 をご確認ください。
商品レビューや星評価によるお客様の意見は、すべてのお客様にとって有益です。製品についてより詳しく知ることができ、購入の判断に役立ちます。オンラインまたは店舗で製品を購入したすべてのお客様がレビューを投稿できます。

3.7

5 中

6

レビュー

80%

のがこの製品を推奨

3

16/05/2022

Australia

Australia

確認済みの購入者

eazy to clean

love the machine it permit the feature of my kitchen only this it could improve on is a thicker spaghetti i have if there any extras

はい、この製品をお勧めします

これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです

20/02/2015

Australia

Australia

Amazing, it is so easy to use.

Love this machine, it makes making pasta so easy. You can make up your own flavours. Pasta does not stick together. Wow is all I can say. Buy it you wont be disappointed.

はい、この製品をお勧めします

これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです

11/11/2014

Australia

Australia

Big investment, worth every cent - amazing machine, easy to clean

Have been waiting for this to come onto the market, and it is worth the wait. Awesome design, easy to clean, and incredible to put the flour in, add the liquid and 4 minutes later watch really perfect pasta come out the front. Makes very generous amounts, they are dry so don't stick together and are easy to cook. Cant recommend this highly enough. We eat gluten free, and have used a bean flour with success.

はい、この製品をお勧めします

これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです

はい、この製品をお勧めします

これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです

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