販売終了
HR2435/01
生麺が約 10 分で簡単に作れる
ご家庭でさまざまな種類の麺を作ってみませんか？フィリップスヌードルメーカーのアクセサリーキットを使えば、お好みの麺をご家庭で簡単に作ることができます。
ラザニア／餃子を作れる製麺用キャップ
1 パックに製麺用キャップ 1 個が入っています。ヌードルメーカーにセットすれば、ご家庭で生の餃子の皮やラザニアを簡単に作れます。
精巧にデザインされた押し出し口により、特殊タイプの麺を成型し、しっかりした歯ごたえを実現します。
製麺用キャップにもお使いいただける独自に設計されたクリーニングキットを使えば、お手入れが簡単にできます。
3.7
5 中
6
レビュー
80%
のがこの製品を推奨
16/05/2022
Australia
確認済みの購入者
eazy to clean
love the machine it permit the feature of my kitchen only this it could improve on is a thicker spaghetti i have if there any extras
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これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです
JenJ
20/02/2015
Australia
Amazing, it is so easy to use.
Love this machine, it makes making pasta so easy. You can make up your own flavours. Pasta does not stick together. Wow is all I can say. Buy it you wont be disappointed.
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これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです
Sonia
11/11/2014
Australia
Big investment, worth every cent - amazing machine, easy to clean
Have been waiting for this to come onto the market, and it is worth the wait. Awesome design, easy to clean, and incredible to put the flour in, add the liquid and 4 minutes later watch really perfect pasta come out the front. Makes very generous amounts, they are dry so don't stick together and are easy to cook. Cant recommend this highly enough. We eat gluten free, and have used a bean flour with success.
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これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです
はい、この製品をお勧めします
これは HR2403/06 Pasta and Noodle Maker Accessory に対するレビューです